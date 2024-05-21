Металлурги внесли миллионные залоги за лом, а 'Укрзалізниця' отменила аукционы, – Каленков

Ни одно украинское металлургическое предприятие из тех, которые были признаны победителями ряда аукционов по продаже металлолома, не обращалось в АО "Укрзалізниця" по поводу их отмены. Поэтому информация, которую начали распространять СМИ – якобы победители сами попросили УЗ отменить аукционы – не соответствует действительности. Напротив: украинские металлурги очень заинтересованы в металлоломе происхождением из АО "Укрзалізниця" и ожидают возобновления продаж сырья, остановленных осенью прошлого года.

Об этом заявил Александр Каленков, президент ОП "Укрметаллургпром", комментируя отмену "Укрзалізницею" всех аукционов по продаже металлолома.

Он пояснил: в течение двух лет украинские металлургические заводы ждали решения АО "Укрзалізниця" относительно этих замороженных аукционов. Предприятия внесли залог в несколько миллионов гривен, подписали все договоры и направили их в АО "Укрзалізниця", они были готовы купить это сырье. Однако "Укрзалізниця" отказалась отгружать металлолом.

"Создается парадоксальная ситуация: потребность металлургов в металлоломе растет, "Укрзалізниця" может иметь дополнительный доход, но принимает антигосударственное решение по отмене уже проведенных аукционов. Действия руководства АО "Укрзалізниця" понять сложно. Конечные потребители металлолома – украинские металлурги, и они готовы покупать сырье, ведь оно нам нужно для увеличения объемов производства продукции. Поэтому информация, что якобы сами металлургические заводы обратились к "Укрзалізниці" за отменой аукционов, не соответствует действительности", – подчеркнул Каленков.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать металлолом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.

На этой же неделе УЗ "Укрзалізниця" отменила ряд довоенных аукционов по продаже металлолома, которые прошли в начале февраля 2022 года. Были отменены 50 лотов по продаже сырья в объеме 33,8 тыс. т, на общую сумму почти 300 млн грн.