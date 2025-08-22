Меньше атомной и гидроэнергии – больше импорта: Прокип объяснил, почему пришлось поднять прайс-кэпы

Изменение предельных цен на электроэнергию в часы вечернего пика, которое с конца июля ввела НКРЭКУ, было абсолютно оправданным решением.

Об этом рассказал в комментарии изданию LB специалист энергетической отрасли Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, Украина в значительной степени зависит от атомной генерации, которая производит каждый второй киловатт в системе. Но сейчас часть энергоблоков находится в плановых ремонтах, что ограничивает их доступность. Дополнительным фактором стало маловодие – из-за низкого уровня воды производство электроэнергии на ГЭС сократилось почти втрое. Все это предсказывает дефицит, особенно в вечерние часы.

"Днем у нас профицит солнечной электроэнергии, а ночью атомный избыток. А вот в вечерние часы генерация СЭС сокращается, а спрос растет. Из-за потерь генерации от обстрелов мы используем импорт мощностью 1,5-2 ГВт. И эта электроэнергия, разумеется, является самой дорогой. В этом аспекте мы становимся полностью зависимыми от Европы", – объяснил специалист энергетической отрасли Украинского института будущего Андриан Прокип.

Напомним, Нацкомиссия в конце июля изменила прайс-кэпы для вечернего пика потребления (с 17:00 до 22:00). Речь идет о предельных ценах, по которым трейдеры могут покупать электроэнергию на европейском рынке.