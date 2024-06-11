Любой украинец может почти на треть повысить свою пенсию: в Минсоце рассказали, что нужно сделать

В Украине размер будущей пенсии можно увеличить, добровольно согласившись увеличить пенсионный возраст. Например, если выйти на пенсию в 65 лет, то пенсия будет на 30% выше.

Как рассказала в интервью OBOZ.UA замминистра соцполитики Дарина Марчак, повышать пенсионный возраст Минсоц не планирует, однако украинцы должны знать о возможности получить финансовое поощрение при добровольном увеличении пенсионного возраста.

"Но в любом случае нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию. Ибо, во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию (на 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и 0,75% – если отсрочка больше чем на 5 лет. – Ред.). К примеру, если вы получаете сегодня заработную плату на уровне средней по стране, уже имеете стаж 35 лет, то вы имеете право выйти на пенсию в 60 лет. Но если вы добровольно отсрочите свой выход на пенсию до 65 лет, то размер вашей пенсии увеличится с 5424 грн до 7050 грн (или на 30%)", – рассказала Марчак.

Кроме того, это позволит увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому ПФУ сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии. Сегодня оплачиваются пенсии для 10,5 млн пенсионеров. Работающее поколение своими вкладами удерживает поколение родителей.

"Разговоры о том, что не нужно платить ЕСВ, потому что не будет пенсии, – это самовоплощающееся пророчество. Именно потому, что часть граждан не платит ЕСВ, или платит не со всей зарплаты, сегодня у Пенсионного фонда меньше средств, чтобы платить достойные пенсии для тех украинцев, которые работали раньше. А еще, когда ты не платишь ЕСВ, ты сокращаешь свои собственные пенсионные права на будущее. То есть, твоя пенсия будет маленькой просто потому, что ты не выполнял свою часть общественного соглашения (уплата взносов сегодня в обмен на пенсию в будущем)", – поясняет Марчак.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требований к стажу.

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