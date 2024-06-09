Как заработать на достойную пенсию, будут ли повышать пенсионный возраст и почему советуют дольше работать: интервью с замминистра соцполитики Марчак

В Украине, несмотря на тяжелую демографическую ситуацию, рекордный дефицит кадров, старение населения все еще самый низкий пенсионный возраст в Европе. Вместе с тем украинцы получают едва ли не самые маленькие выплаты. Минсоц даже не рассматривает возможность повысить пенсионный возраст, а вместо того говорит о создании равных условий и призывает украинцев добровольно работать дольше, чтобы увеличить размер будущей пенсии.

О том, что советуют украинцам в Минсоце, как можно увеличить размер предстоящей выплаты и к чему следует готовиться, заместитель министра соцполитики Дарья Марчак рассказала в интервью OBOZ.UA.

– Несколько дней активно обсуждают ваше обращение к украинцам о необходимости работать дольше. В Украине сейчас самый маленький пенсионный возраст в Европе, самая тяжелая демографическая ситуация, безумный дефицит кадров. Не было бы правильнее просто повысить пенсионный возраст для всех граждан до 65 лет?

– Это не будет справедливо. У нас сегодня значительная часть пенсионеров выходят на пенсию раньше, чем в 60 лет или даже в 55 лет. Поэтому, прежде всего, нам нужно сделать так, чтобы правила выхода на пенсию были равными. Повышать пенсионный возраст для одних, в то время как значительное количество граждан может выходить на пенсию до достижения этого возраста (иногда существенно раньше), это пытаться решить проблемы системы за счет тех, кто и сейчас уже работает дольше других.

Но в любом случае нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию.

Ибо, во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию (на 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и 0,75% – если отсрочка больше чем на 5 лет – ред).

К примеру, если вы получаете сегодня заработную плату на уровне средней по стране, уже имеете стаж 35 лет, то вы имеете право выйти на пенсию в 60 лет. Но если вы добровольно отсрочите свой выход на пенсию до 65 лет, то размер вашей пенсии увеличится с 5424 грн до 7050 грн (или на 30%).

Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому ПФУ сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже сейчас находится на пенсии. Сегодня оплачиваются пенсии для 10,5 млн пенсионеров. Работающее поколение своими вкладами удерживает поколение родителей.

– Что касается того, куда сейчас идут взносы с зарплат. В сети многое говорят о том, что если не будет достойной пенсии, то зачем платить взносы. Возможно ли отказаться от ЕСВ (и вообще хоть где-то такая система существует)?

– Разговоры о том, что не нужно платить ЕСВ, потому что не будет пенсии, – это самовоплощающееся пророчество. Именно потому, что часть граждан не платит ЕСВ, или платит не со всей зарплаты, сегодня у Пенсионного фонда меньше средств, чтобы платить достойные пенсии для тех украинцев, которые работали раньше. А еще, когда ты не платишь ЕСВ, ты сокращаешь свои собственные пенсионные права на будущее. То есть, твоя пенсия будет маленькой просто потому, что ты не выполнял свою часть общественного соглашения (уплата взносов сегодня в обмен на пенсию в будущем).

Таким образом, сама эта философия и есть вторая причина того, что у нас сегодня низкие пенсии (Первой причиной является плохая демографическая ситуация, о чем я говорила в своих интервью раньше). Если бы все украинцы трудоспособного возраста сегодня работали и платили взносы, пенсии были бы существенно выше. Это как раз создавало бы стимул и люди бы поняли, что они могут получать хорошие пенсии.

Не платить ЕСВ – это по сути то же самое, что не платить налоги в целом. Это в политической теории называется фрирайд (от. англ. free rider – бесплатный проезд, – ред). Это когда ты стараешься не платить налоги и пользоваться тем, что сделано за другие налоги.

Кстати, когда мы сопоставляем пенсию и зарплату, то корректно сравнивать размеры пенсии только с официальной зарплатой - причем такой, с которой уплачены взносы, то есть "чистая зарплата на руки". По состоянию на конец 2023-го официальная средняя зарплата в Украине составила 14 308 грн, а "на руки" человек получал в среднем 11 518 грн. И если среднюю пенсию в 5,5 тыс. грн сравнивать с зарплатой нетто, окажется, что это почти 50%. зарплаты

– В главном пенсионном законе сказано, что пенсия должна состоять из трех составляющих. Это социальная пенсия, о которой мы сейчас говорим, добровольная накопительная (частные пенсионные фонды) и обязательная накопительная (чаще всего государственный накопительный фонд). Почему бы не ввести государственные накопительные пенсии, что отчасти решит проблему низких пенсий в будущем?

– Действительно, в странах, где высок уровень пенсии, пенсия состоит из нескольких блоков. Это солидарная пенсия, обычно относительно небольшая, накопительная пенсия (может быть и общеобязательная накопительная система, и добровольные накопительные системы), а также профессиональные пенсии.

В Украине сейчас функционирует только солидарная пенсия и приватные накопительные системы. В негосударственных пенсионных фондах производят накопление около 10% официально работающих. Это 900 тыс. человек.

Делать обязательное накопление нужно. Очевидно, что запускать обязательные накопления нужно, когда финансовое положение в государстве будет более благоприятным. Но "домашнюю работу" для внедрения общеобязательной накопительной системы нужно начинать делать уже сейчас - и уже сейчас нужно принять соответствующий закон. Просто потому что только когда будет принят закон, можно будет начать разрабатывать и принимать необходимые подзаконные акты. Коллеги считали, что это около 100 нормативных актов. Это несколько лет работы.

Кроме того, для эффективного внедрения накопительной системы нужно обеспечить эффективность управления накопленными взносами, а для этого – обеспечить прозрачность, эффективный контроль качества предоставления услуг. Надо построить мощную IT-систему, накопительный уровень будет работать только при прозрачности, отчетности. Должно быть доверие.

– Вы говорите о необходимости украинцам работать больше. Где искать эту работу? У нас до сих пор тысячи вакансий с ограничением по возрасту. Эйджизм есть и среди работодателей и среди работников. Найти работу в малом городе даже после 50 лет сложно.

– Такая проблема действительно есть и она состоит прежде всего в восприятии возраста – и со стороны работодателей, и со стороны самих граждан. Но мы должны понимать текущие демографические тенденции. Общество будет стареть, и эта ситуация не только в Украине, а во многих других – и почти во всех развитых странах.

Когда население становится старше, работодатели не могут позволить себе эйджизм. Надо проводить учебные, образовательные и коммуникационные тренинги (особенно для HR-служб), с одной стороны объясняя, почему и как работодатели должны адаптировать свои стратегии под старение населения, с другой – помогая гражданам в любом возрасте адаптироваться к изменениям на рынке труда и появлению новых требований к навыкам и компетенциям.

Нам нужно инвестировать в переобучение людей постарше. Важно сохранять гибкость, продолжать обучаться. Моей маме 67 лет и она сейчас успешно изучает английский в приложении на телефоне, вместе с моей дочерью, просто потому, что ей интересно. И возраст никак не мешает.

– Расскажите на своем примере, что делать поколению, которое еще работает, чтобы не остаться в нищете в старости?

– Я на протяжении всей своей жизни постоянно учусь, чтобы быть востребованной на рынке труда. У меня есть несколько высших образований и очень много пройденных программ профессионального обучения и тренингов. Это моя персональная профессиональная стратегия. Понимаю, что на рынке труда ценятся кандидаты по междисциплинарному опыту и знаниям.

Я честно уплачиваю налоги. И это мой интерес к тому, чтобы на каждой моей работе работодателем за меня полностью уплачивались налоги.

Я осуществляю накопление, регулярно хотя бы немного откладываю средства из зарплаты, чтобы иметь "подушку безопасности" и на кризисную ситуацию, и на свой пенсионный возраст.

Но главное – мы с командой активно работаем над тем, чтобы разработать и внедрить в Украине комплексную пенсионную реформу, которая обеспечит эффективную и справедливую солидарную пенсионную систему, которой будет доверие, и которая будет стимулировать украинцев платить взносы сегодня. Ведь через 20-30 лет мы сами будем пенсионерами и будем пользователями пенсионной системы.