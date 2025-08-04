LOVARE признан чайным брендом Украины 2025 года

Украинский бренд чая LOVARE получил звание "Чайный бренд 2025 года" в Рейтинге товаров и услуг Украины.

В ходе исследования, которое провел Аналитический центр "Выбор страны", оценивались ключевые факторы: ассортимент, соответствие ожиданиям покупателей, популярность онлайн, открытость к потребителям и удобство онлайн-ресурсов.

По результатам исследования LOVARE признали чайным брендом №1, который стабильно придерживается стандартов качества и пользуется доверием потребителей.

Согласно отчету, компания "Мономах", производящая чай LOVARE, придерживается высоких стандартов качества и заслуживает доверия покупателей, что подтверждено независимой экспертной аналитикой.