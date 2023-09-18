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Как изменились тарифы на коммуналку в Украине и сколько платят граждане: статистика Госстата

Владимир Пазий
Коммуналка
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Как изменились тарифы на коммуналку в Украине

В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Больше всего подорожала электроэнергия – на 69,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Также подорожали коммунальные платежи:

  • вывоз мусора – 13,8%;
  • содержание придомовой территории – 7,5%;
  • управление в многоквартирных домах – 2,7%;
  • водоснабжение – 0,8%;
  • отвод канализации – 0,7%.

При этом стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

Ранее сообщалось, что в Украине стоимость газа для производства тепла коммерческим потребителям будет снижена по отношению к прошлому сезону. Она будет определяться исходя из рыночных цен в стране.

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"Отныне производители тепловой энергии смогут использовать сэкономленный в течение месяца ресурс фиксированного объема газа в последующих периодах отопительного сезона. В то же время обращаемся к общинам с просьбой экономно относиться к использованию природного газа и осуществлять своевременные расчеты. От этого зависит наша общая энергетическая безопасность", – говорится в сообщении НАК "Нефтегаз Украины".

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги. Причем это право наступает только после получения удостоверения УБД, лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего.

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