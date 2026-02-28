Кризис расчетов: производители электроэнергии остаются без выплат — Савицкий

Системная задолженность между участниками рынка электроэнергии парализует расчеты и создает финансовый разрыв в секторе. Из-за этого производители не получают средств за отпущенную электроэнергию, что углубляет кризис.

Об этом заявил эксперт по климатической и энергетической политике, стратегический советник Razom We Stand Олег Савицкий.

По его словам, значительная задолженность накоплена как у системного оператора, так и среди защищенных потребителей — шахт, водоканалов и других предприятий, которых нельзя отключить.

"В результате производители электроэнергии просто не могут получить свои деньги, потому что рынок не работает из-за долгового кризиса", — отмечает Савицкий.

Из-за этого генерация недополучает средства за уже отпущенную электроэнергию, накапливается финансовый разрыв, а доверие инвесторов падает.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что старые долги не дают "зеленой" энергетике выйти из кризиса.