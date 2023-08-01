Кредитная программа 5-7-9% поможет в восстановлении энергетики, – Галущенко

Кабинет Министров принял ряд решений, необходимых для улучшения финансовой ситуации в энергосистеме.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, пересмотр тарифа на электроэнергии для населения помог для проведения ремонтной кампании, поскольку это требует средств. Однако он добавил, что финансовая ситуация на энергорынке продолжает быть сложной.

В то же время министр подчеркнул, что власти принимают решения, которые должны улучшить ситуацию.

"Сегодня в принципе целый ряд решений. Мы, как правительство, принимали решения, в частности, возможность привлечения программы 5-7-9 под финансирование энергетики", – сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что получение кредитного ресурса занимает время, но министерство пытается ускорить этот процесс.

В то же время другим решением по улучшению ситуации в энергетике был пересмотр ценовых ограничений на энергорынке.

"То есть сегодня целый набор решений, помогающих, по факту, получать средства, идущие на восстановление", – подытожил министр.

Ранее Минэнерго обратилось в Нацбанк, чтобы ускорить выдачу кредитов на возобновление ТЭС и ТЭЦ.