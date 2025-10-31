'Концессия Черноморского порта – это коррупционный спринт', – Береза

Бывший нардеп и военнослужащий ВСУ Борислав Береза обвинил АМПУ в попытке "протолкнуть ручное решение под своего победителя", засекретив ТЭО и базовые условия конкурса под прикрытием "коммерческой тайны". Он призвал остановить объявление конкурса, которое правительство анонсировало на начало ноября.

Об этом говорится в блоге Борислава Березы на Focus.UA

Береза утверждает, что государство запускает процесс без публичных цифр и четких правил: "Так реформы не делают. Так готовят ручное решение под "своего" победителя".

"Порт – вполне живой, перевалка более 4 млн тонн. И секретность, похоже, объясняется тем, что его просто хотят отдать за бесценок. Поэтому и ТЭО засекретили, поэтому и туман от чиновников и красноречивое молчание международных партнеров относительно реальных условий", отмечает блогер.

"Закон "О доступе к публичной информации" четко устанавливает: информацию о распоряжении госимуществом... нельзя прятать за грифом "коммерческая тайна", — пишет Береза, требуя обнародовать экономику проекта еще до старта процедуры. Он называет нынешний формат "конкурентного диалога" ширмой без обнародованных минимальных инвестобязательств, структуры платежей и критериев оценки: "иначе это не диалог, а ширма".

Отдельная претензия, которую отметил блогер – параметры безопасности в военное время. "Война – причина прописывать все "черным по белому", а не прятать", - подчеркивает Береза. Он призвал Правительство зафиксировать KPI по резилиенсу проекта: укрытие/ППО, резервное энергопитание, war-risk страхование береговой инфраструктуры и прозрачные протоколы "пауза/перезапуск". Без этих пунктов, говорит он, "объявление конкурса выглядит авантюрой за счет государства".

В своей колонке Береза также ставит вопрос о допуске национального бизнеса и предупреждает о риске многолетних судебных обжалований в случае старта "без цифр и правил": "никакой реальной конкуренции не будет... Раскройте правила игры до объявления". "Коррупционная рента любит тишину?" - добавляет он, намекая, что втихаря процесс выглядит как подготовка под заранее определенного победителя.

Политик также предостерегает от использования международных советников как индульгенции для закрытости: присутствие IFC и ЕБРР "не заменяет подотчетность обществу", а "международное сопровождение" без базовых публичных документов "превращается в ширму, от которой пахнет схематозом". "Министерство развития должно остановить этот конкурс в его нынешнем виде", — подытоживает он и призывает "остановить коррупционный спринт".

Между тем чиновники заявляют, что конкурс на концессию Первого и Контейнерного терминалов планируют объявить в начале ноября; процедура будет проходить в формате "конкурентного диалога" при участии международных советников.