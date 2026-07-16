Консультативный совет ДТЭК представил рекомендации по привлечению инвестиций в энергетику Украины

Консультативный совет ДТЭК представил "Белую книгу" с рекомендациями по восстановлению и модернизации украинской энергетики, усилению роли частного сектора и привлечению инвестиций в отрасль.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Консультативный совет ДТЭК, независимая группа международных политиков, экономистов, дипломатов и экспертов по вопросам энергетики, опубликовал новую "Белую книгу" с рекомендациями по укреплению энергетического сектора Украины, привлечения более широкого участия частного сектора и укрепления долгосрочной энергетической безопасности Европы", – говорится в нем.

Отмечается, что документ содержит "дорожную карту" восстановления и модернизации энергосистемы в условиях войны.

В ней подчеркивается, что для реализации энергетического потенциала Украины необходимо расширять участие частного сектора и создавать предсказуемые условия для инвесторов.

В частности, среди основных направлений – дальнейшее реформирование энергетических рынков, усиление конкуренции, соблюдение платежной дисциплины и постепенная интеграция украинской энергосистемы в европейское энергетическое пространство.

В Консультативном совете также считают, что привлечение частного капитала поможет восстановить поврежденную инфраструктуру, развивать новые энергетические мощности и повысить устойчивость энергосистемы.

Особое внимание в документе уделено роли Украины в долгосрочной энергетической безопасности Европы. Авторы отмечают, что страна обладает значительным потенциалом в области возобновляемой энергетики, добычи газа, систем накопления энергии и трансграничной торговли электроэнергией.

Ранее сообщалось, что бывший посол США Джеффри Пайатт был назначен председателем Консультативного совета ДТЭК.