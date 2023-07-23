Конкурент бетона: эксперты объяснили, почему использование стали делает строительство дешевле и экологичнее

Сегодня конкуренцию и альтернативу бетону как строительному материалу составляет сталь: ее основными преимуществами является высокая скорость и точность строительного процесса, возможность создания сооружений максимально отвечающих требованиям заказчика, а также экономическая целесообразность строительства.

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Об этом идет речь в новом исследовании на сайте Экономической правды.

Издание приводит данные "Украинского центра стального строительства", проводившего исследования по сравнительному анализу различных конструктивных схем каркасов офисных зданий класса "А" в Украине с применением стальных и железобетонных конструкций.

"Сравнение показало: более высокая стоимость стального каркаса компенсируется более низкой стоимостью ограждающих конструкций и фундаментов. А применение стали в фундаменте здания, на которое приходится до 15% сметы проекта, снижает общую стоимость проекта на 2-3%", – указывает издание.

Кроме того, эксперты отмечают, что каждый этап жизни материалов строительства является не только движением материи внутри технического цикла, но и отражается на окружающей среде. Следует помнить, что все строительные процессы от добычи сырья до разборки и утилизации компонентов являются источником отработанных материалов, выбросов и загрязнений.

"Сталь является гораздо более экологически чистым материалом, чем бетон, поскольку требует меньше энергоемких процессов обработки, связанных с выбросами вредных и парниковых веществ. Так, металлоконструкции высочайшего небоскреба в Лондоне – The Shard – на 20% изготовлены из переработанного сырья", – резюмирует издание.

Напомним, специалисты компании "Метинвест-СМЦ" разработали концепцию "Стальная мечта", которая направлена на быстрое послевоенное восстановление Украины, и содержит проекты 13 типов зданий из стали. Благодаря трем предварительно изготовленным стальным элементам (prefab-решениям) – каркасу, модулю и платформе – такие здания можно построить минимум вдвое быстрее, чем обычно. Каждый тип здания выполнен в нескольких вариантах, учитывающих разные условия и обстоятельства – таким образом, население и общины смогут выбирать из более чем 200 готовых проектов. Концепцию уже представили местным общинам, и она получила положительные отзывы.