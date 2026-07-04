Кому чаще всего предлагают работу в Украине: названы самые популярные специальности и размеры зарплат

В Украине самая востребованная должность на рынке труда (по количеству вакансий на сайте) — продавец-консультант. Также в первую пятерку входят менеджер по продажам, водитель, кладовщик и повар.

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Об этом говорится в публикации Work.ua. Самые высокие зарплаты среди 20 анализируемых должностей предлагают:

торговым представителям,

менеджерам по продажам,

водителям,

менеджерам по работе с клиентами;

электрикам.

На большинство должностей из рейтинга можно претендовать без опыта, а также без знания английского языка. А вот удаленная работа встречается довольно редко.

Наибольшая конкуренция соискателей среди популярных профессий наблюдается на вакансии администратора, менеджера по продажам, менеджера по работе с клиентами, офис-менеджера.

20 самых востребованных должностей по количеству вакансий

1. Продавец-консультант. Сотрудник, который помогает покупателям выбрать товар, объясняет его характеристики, работает с выкладкой, кассой и обеспечивает продажи в торговой точке.

Зарплата: 23 500 грн – ниже средней.

2. Менеджер по продажам. Специалист, который ищет клиентов, презентует продукт или услугу, ведет переговоры и помогает бизнесу превращать интерес покупателя в реальные продажи.

Зарплата: 37 500 грн – выше средней.

3. Водитель. Специалист, который перевозит людей, товары, документы или оборудование и отвечает не только за маршрут, но и за безопасную и своевременную доставку.

Зарплата: 37 500 грн – выше средней.

4. Кладовщик. Человек, отвечающий за приемку, хранение, учет и выдачу товаров или материалов на складе.

Зарплата: 28 800 грн – ниже средней.

5. Повар. Сотрудник, который готовит блюда по технологическим картам или меню заведения, отвечает за качество, вкус, скорость и порядок на кухне.

6. Кассир. Сотрудник , который проводит расчеты с клиентами, работает с наличными, банковскими картами, кассовой техникой.

Зарплата: 22 800 грн – ниже средней.

7. Бухгалтер. Специалист, который ведет финансовый учет компании, работает с первичными документами, налогами, платежами, отчетностью и помогает бизнесу держать финансы в порядке.

Зарплата: 30 000 грн – на уровне средней по Украине.

8. Грузчик. Работник , занимающийся перемещением, погрузкой и разгрузкой товаров, сырья или оборудования на складах, в магазинах, логистических центрах или на производстве.

Зарплата: 27 500 грн — ниже средней.

9. Менеджер по работе с клиентами. Специалист, который сопровождает клиентов после первого контакта или покупки: отвечает на вопросы, решает проблемы, поддерживает доверие и помогает удерживать клиентскую базу.

Зарплата: 33 900 грн – выше средней.

10. Администратор. Сотрудник, который координирует повседневную работу заведения, офиса или сервиса: встречает клиентов, отвечает на запросы, ведет записи и помогает команде работать без сбоев.

Зарплата: 25 000 грн – ниже средней.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на украинском рынке труда сложился значительный дисбаланс между финансовыми ожиданиями украинцев и реальными предложениями бизнеса. В некоторых отраслях специалистам предлагают значительно более высокие зарплаты, чем те просят, тогда как в других сферах запросы кандидатов существенно превышают возможности рынка.

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