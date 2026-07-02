Работодатели в Украине готовы платить в разы больше, чем просят: кому предлагают 70 тыс. грн

На украинском рынке труда сложился значительный дисбаланс между финансовыми ожиданиями украинцев и реальными предложениями бизнеса. В некоторых отраслях специалистам предлагают значительно более высокие зарплаты, чем те, о которых они просят, тогда как в других сферах запросы кандидатов существенно превышают возможности рынка.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные одним из крупнейших профильных порталов страны. В основном такая ситуация объясняется дефицитом или избытком специалистов в различных отраслях.

Кому работодатели готовы платить больше

В ряде сфер зафиксирована уникальная ситуация, когда реальные зарплаты по вакансиям вдвое превышают ожидания соискателей. В частности, речь идет о следующих отраслях:

охрана, безопасность и силовые структуры – кандидаты претендуют в среднем на 30 тыс. грн , тогда как работодатели готовы платить около 70,5 тыс. грн , что является самым большим зафиксированным разрывом в зарплатах;

– кандидаты , тогда как работодатели , что является самым большим зафиксированным разрывом в зарплатах; госучреждения и местное самоуправление – соискатели ожидают в среднем 35 тыс. грн , тогда как предложение от органов власти достигает 71 тыс. грн;

– соискатели ожидают в , тогда как предложение от органов власти недвижимость – пока соискатели рассчитывают на 40 тыс. грн, компании в среднем предлагают около 70 тыс. грн.

Где больше всего завышены ожидания кандидатов

В то же время в ряде отраслей бизнес не в состоянии удовлетворить финансовые аппетиты потенциальных сотрудников. Наибольший дефицит предложений зафиксирован в производстве, инженерии и технологиях. Специалисты в этих областях хотят видеть в расчетных листах около 45 тыс. грн, в то время как реальная рыночная зарплата от работодателей составляет в среднем 34 тыс. грн.

Почему соискатели скрывают желаемый доход

Кроме того, выявились интересные закономерности в поведении кандидатов при поиске работы:

45% респондентов вообще не указывают свои ожидания по зарплате в резюме, поскольку хотят, чтобы компания первой назвала сумму;

в резюме, поскольку хотят, чтобы компания первой назвала сумму; 28% соискателей не указывают цифру из-за страха занизить или, наоборот, завысить свой профессиональный уровень;

или, наоборот, завысить свой профессиональный уровень; 33% специалистов руководствуются принципами и вообще игнорируют вакансии, где работодатель скрывает или не указывает размер заработной платы.

Параллельно с этим 29% работающих украинцев в настоящее время абсолютно убеждены, что на текущем месте работы их труд недооценивают в финансовом плане.

Также OBOZ.UA сообщал, что в разгар лета в Украине возник дефицит сезонных работников. На Буковине, к примеру, остро не хватает рабочих рук в сельском хозяйстве. Фермерам трудно найти людей на уборку урожая, хотя они и повысили зарплаты. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах, где традиционно летом растет спрос на сезонную работу.

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