"Киевстар" запустил новое решение для бизнеса – сигнал точной позиционирования RTK
Национальный мобильный оператор Киевстар продолжает инвестировать в развитие экономики Украины. Компания объявляет о запуске решения, которое поможет бизнесам из многих отраслей работать более эффективно.
В партнерстве с американской компанией-производителем геодезического оборудования Trimble Киевстар построил национальную сеть GNSS RTK. Теперь оператор предоставляет новую коммерческую услугу для бизнеса – сигнал коррекции RTK для точного позиционирования в режиме реального времени.
В сельском хозяйстве услуга RTK коррекции может использоваться для точной ориентировки и навигации с/х техники. Это позволит повысить производительность работ, снизить затраты на производство, облегчить труд водителей в поле и получать лучшие урожаи.
В строительстве услуга может быть использована для точной установки строительных сооружений, что позволит предотвратить ошибки и аварии. В логистике услуга будет полезна для точной навигации транспортных средств, что повысит производительность и безопасность движения.
"Мы понимаем, насколько важно сейчас инвестировать в экономику Украины, поэтому продолжаем запускать технологические решения, которые помогут бизнесу работать еще эффективнее, - говорит Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар . – Я уверен, что сервис сигнала RTK коррекции облегчит работу нашим клиентам из разных отраслей и позволит им получать лучшие результаты.
Компания Trimble уверена, что услуга поможет клиентам Киевстар оптимизировать рабочие процессы, повысить производительность и обеспечить операционную эффективность.
"Это решение для профессионалов по сельскому хозяйству, строительству и IoT, которые полагаются на сантиметровую точность", – комментирует Оливер Касабянко, вице-президент Trimble Positioning Services.
Преимущества услуги RTK коррекции от Киевстар:
- Надежный и качественный сервис благодаря бесперебойности электропитания и зарезервированным каналам связи;
- Высокоточное позиционирование с точностью до нескольких сантиметров благодаря новейшему GNSS оборудованию сети;
- Возможность использования услуги в разных отраслях;
- Круглосуточная техническая поддержка клиентов;
- Получение дополнительных сервисов для подключения мобильного интернета.
Заказать консультацию по поводу возможностей внедрения решения RTK от Киевстар можно на официальном сайте компании или обратившись на [email protected].