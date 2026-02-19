Как бизнес может уменьшить количество отключений в Украине? CEO Yasno Коваленко озвучил совет

Бизнесу нужно устанавливать солнечные панели в сочетании с системами хранения энергии, чтобы улучшить себе ситуацию со светом.

Об этом написал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в своей колонке.

В частности он рассказал, что сейчас разговор об энергетике сводится к отключениям и графикам для населения, но есть еще вопрос того, как энергосистема будет проходить летние месяцы.

Коваленко пояснил, что с весны растет производство электроэнергии из солнца. "В летние периоды доля возобновляемых источников в общей генерации может достигать 15-18%, а в отдельные часы – быть еще выше. Это не меняет систему мгновенно, но существенно влияет на ее баланс", – подчеркнул он.

В то же время солнечная генерация имеет ограничения – она работает днем, тогда как пиковое потребление электричества приходится на утро и вечер.

"Без накопления часть этой энергии используется неэффективно или создает дополнительную нагрузку на систему. Для бизнеса это означает простую вещь. Инвестиция в СЭС без систем накопления не всегда работает в те часы, когда электроэнергия наиболее нужна", – пояснил Коваленко.

Поэтому он советует бизнесу рассматривать установку солнечных электростанций вместе с системами накопления энергии.

"Они позволяют хранить электроэнергию, выработанную днем, и использовать ее в пиковые часы. Это снижает нагрузку на сеть и делает потребление более управляемым", – добавил CEO YASNO.

Также он подчеркнул, что установка систем накопления энергии имеет системный эффект. Бизнес, который переносит часть потребления с пиковых часов на дневные, помогает энергосистеме балансироваться. Это уменьшает нагрузку на сети и дает возможность лучше интегрировать солнечную генерацию в общий баланс.