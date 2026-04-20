Как азартные игры влияют на общество: в Украине стартовало масштабное национальное исследование

Общественный союз "Центр ответственной игры" (ЦОИ) совместно с Министерством цифровой трансформации и государственным агентством PlayCity начало национальное социологическое исследование о влиянии азартных игр на украинское общество.

Об этом стало известно из совместного пресс-релиза Министерства цифровой трансформации, Центра ответственной игры" (ЦВГ) и Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ)

По словам Ольги Исаевой, директора Центра ответственной игры, национальное исследование было инициировано Министерством цифровой трансформации, Государственным агентством PlayCity и поддержано Ассоциацией украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ), которая представляет крупнейших операторов рынка азартных игр.

Ключевой целью исследования является получение достоверной картины распространения азартных игр в Украине и анализ влияния на различные аспекты жизни общества и украинцев.

В ходе исследования экспертами будет детально проанализировано отношение общества к азартным играм, проведена оценка количества украинцев, которые играют в азартные игры и определен процент людей, которые могут оказаться в группе риска возникновения игорной зависимости. Социологи будут детально изучать портрет игрока, и исследовать потребительский опыт, анализировать последствия, с которыми сталкиваются игроки и их окружение.

Отдельное внимание будет уделяться уязвимым категориям населения, в частности военным, внутренне перемещенным лицам и молодежи.

Исследование объединит количественные и качественные подходы, что позволит не только оценить риски игровой зависимости, но и понять его глубинные причины и последствия. ЦВГ планирует провести общенациональный опрос населения, исследовать поведение игроков онлайн-казино, провести фокус-группы и глубинные интервью с игроками, их родственниками. В исследовании примут участие специалисты сферы медицины и социальных услуг.

В Министерстве цифровой трансформации отмечают важность такого подхода. По словам заместителя Министра Натальи Деникеевой, качественная отраслевая аналитика является основой для эффективного государственного управления.

"Решения в сфере регулирования азартных игр должны базироваться на четких данных, а не на предположениях. Это исследование дает возможность глубже понять поведение пользователей, оценить реальные вызовы и сформировать более сбалансированную политику, ориентированную на защиту людей", — отмечает она.

Как отмечает директор Центра ответственной игры Ольга Исаева, сегодня в Украине фактически не хватает системной аналитики, которая бы помогла оценить влияние игорной отрасли на общество.

"У нас очень много предположений и дискуссий вокруг темы азартных игр, но для объективных выводов нужны объективные оцифрованные данные. Это исследование позволит сформировать целостное понимание ситуации, определить реальные риски для населения и перейти к решениям, основанным на фактах", — подчеркивает она.

Прямая поддержка проекта со стороны крупнейших игроков индустрии также является очень важным сигналом ответственного подхода бизнеса к развитию рынка. Президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Александр Когут подчеркивает, что прозрачность и социальная ответственность перед потребителями являются ключевыми для формирования зрелой индустрии.

"Это исследование является частью новой истории отрасли — истории становления украинской индустрии с европейским ДНК. Подобные инициативы реализуются в большинстве европейских стран. Проект поддержали пять ведущих компаний — членов Ассоциации, и я искренне благодарен им за это. Участники Ассоциации последовательно внедряют европейские подходы к культуре ответственной и безопасной игры. Это исследование станет вкладом в более глубокое понимание проблем, связанных с азартными играми. Такие шаги наглядно демонстрируют ответственное отношение операторов рынка к безопасности игроков", — отмечает Александр Когут.

Оно поможет регулятору рынка азартных игр и операторам рынка разработать дополнительные меры ответственной игры и воплотить шаги по предупреждению игровой зависимости игроков.

По словам Натальи Деникеевой исследование станет "новым фундаментом" для формирования системной, доказательной политики в сфере ответственной игры в Украине

"Это позволит нам перейти от фрагментарного понимания проблемы к комплексным решениям на уровне государства, общества и индустрии", — подытожила Деникеева.

Первые результаты социологического исследования будут доступны в мае 2026 года, финальный отчет планируется обнародовать в начале августа.