Изменение прайс-кэпов помогло сбалансировать рынок и увеличить импорт — Energy Club

Изменение предельных цен на электроэнергию является правильным и взвешенным шагом для стабилизации рынка и подготовки к отопительному сезону. Об этом заявил Максим Немчинов, вице-президент Energy Club.

"Было введено решение о поднятии прайс-кепов. Безусловно, это должно повлиять положительно на баланс, на рынке электрической энергии с точки зрения расчетов, с точки зрения наполнения его", —отметил он.

По словам Немчинова, этот шаг также усиливает возможности импорта электроэнергии в пиковые часы.

"А также это даст возможность нам в случае дефицита электрической энергии в пиковые часы все же иметь больше возможности ее импортировать из Европы, учитывая то, что в эти часы и в Европе она стоит довольно значительных денег. И для того, чтобы иметь возможность ее импортировать в эти часы, конечно, поднятие прайс-кепов сыграет положительную роль", — подчеркнул он.

В то же время рынок не претерпел резких колебаний после принятия решения.

"На сегодня, честно говоря, уже сколько, две недели почти прошло с того времени, как подняли прайс-кэпы, я пока не вижу никаких колебаний на рынке, более-менее все стабильно", — добавил вице-президент Energy Club.

Немчинов подчеркнул, что повышение предельных цен является важным элементом подготовки к самому сложному отопительному сезону.

"С точки зрения, опять таки, перспективы подготовки к самому сложному отопительному сезону, это абсолютно, по моему мнению, правильное и взвешенное решение", — сказал он.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что пересмотр верхней границы прайс-кеповна рынке электроэнергии в Украине способствовал увеличению импорта из Европейского Союза в 2,3 раза и помог избежать дефицита в энергосистеме.