Изменение прайс-кепов не привело к скачку цен на электроэнергию, – Кудрицкий

Повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии не повлекло резкого скачка цен, как прогнозировали противники решения.

Об этом заявил экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, после изменения предельных цен с 1 мая средняя цена электроэнергии для бизнеса даже снизилась, а энергосистема получила возможность привлекать импорт и запускать газовую генерацию в часы дефицита.

"Этот "проклятый рынок" не привел к катастрофе. Просто стало больше солнца, потребление немного упало, и цена пошла вниз", – отметил Кудрицкий.

Он пояснил, что предыдущие прайс-кэпы фактически блокировали импорт электроэнергии из Европы, поскольку закупка ресурса была дороже установленного государством ценового потолка.

"Завезти его стоит дороже, чем 35 гривен. Результат – бензин на заправках просто исчезает. То же произошло и с электричеством весной, когда на улице было +15°C", – сказал экс-глава "Укрэнерго", сравнивая ситуацию с административным регулированием цен на топливо.

Ранее народный депутат Андрей Жупанин заявил, что одной из главных причин сокращения расходов НЭК "Укрэнерго" на аварийную помощь в 2025 году стало именно повышение прайс-кэпов. По его словам, в 2024 году оператор системы передачи привлек аварийной помощи на 2 млрд грн, тогда как в 2025 году – на 370 млн грн.