Изменение прайс-кепов на рынке электроэнергии уменьшило потребность Украины в аварийной помощи, – Жупанин

Повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии помогло уменьшить потребность Украины в аварийной помощи со стороны соседних стран и стабилизировать работу энергосистемы.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Жупанин.

По его словам, аварийная помощь – это экстренная поддержка, которую НЭК "Укрэнерго" привлекает у сопредельных государств для балансировки энергосистемы и избежания отключений.

Жупанин отметил, что в 2024 году "Укрэнерго" запросило аварийной помощи на 2 млрд грн, тогда как в 2025 году эта сумма сократилась до 370 млн грн. Он напомнил, что эти расходы финансируются международными партнерами.

"Но вот сам факт, что сумма такая небольшая, незначительная, по сравнению с 2024-м годом, он как бы хороший. И я думаю, что основная причина – это поднятие прайс-кепов", – сказал Жупанин.

Ранее директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявил, что решение об изменении прайс-кэпов было необходимым из-за рисков дефицита мощности и потребности в развитии распределенной газовой генерации.