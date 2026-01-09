Из-за непогоды затруднено движение поездов по всей Украине: что известно

Снегопады и метели, гололед и ледяные дожди осложнили движение не только на автодорогах. Вечером 8 января "Укрзалізниця" предупредила о том, что экстремальные погодные условия по всей стране повлияли также на движение поездов.

Пресс-служба на своем Telegram-канале предупредила о возможных задержках рейсов. Неприятности наблюдаются, в частности, в Киевской области.

Там из-за падения опоры внешней линии 110 кВ на контактную сеть железной дороги один из участков временно остался обесточенным.

"Это повлекло задержку целого ряда поездов, среди которых наиболее ощутимая – у рейса №10/9 Будапешт – Киев. Впрочем, препятствие уже убрано, напряжение подано и поезда по очереди восстанавливают движение. Для тех рейсов, которые прибудут в Киев в комендантский час, при содействии КГГА предусмотрены автобусные трансферы по городу", – рассказали в УЗ (по состоянию на 22:20 четверга).

"Поезда "Укрзалізниці" продолжают движение", – подытожили железнодорожники.

Что предшествовало

Западные области Украины 8 января накрыли снегопады, и снег вместе с гололедом осложнили движение транспорта и пешеходов. На дорогах Львовщины и Тернопольщины образовались километровые пробки, а движение на трассе Львов – Тернополь фактически остановилось. Жители Киевщины наблюдали зимний ледяной дождь, в то же время Одесскую область, где температура повыше, накрыли обычные дожди.

На 21:30 четверга без света в Киевской области было более 142 тысяч клиентов, при этом энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 30 тысяч потребителей.

Украинским учебным заведеним рекомендовали перейти на удаленный режим работы (или же продлить зимние каникулы), если в регионе наблюдаются сложные метеорологические условия.

Как ранее писал OBOZ.UA, 9 января в Украине тоже ожидается плохая погода, вызванная циклоном. Штормовой ветер и метели накроют большинство областей, дороги будут опасно скользкими из-за гололеда. В ГСЧС предупредили, что ситуация может быть критической.

