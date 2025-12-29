Итоги года в Дії: какие услуги были самыми популярными среди украинцев

В 2025 году приложение Дія закрепило статус цифрового продукта № 1 в Украине. Сервисом пользуются более 23 миллионов украинцев, что составляет 77 процентов всех владельцев смартфонов в стране. В течение года граждане чаще всего обращались к финансовым, регистрационным и транспортным услугам, оформляя их онлайн.

Данные об итогах года обнародовала команда цифровой платформы Дія. В сообщении говорится о количестве поданных заявлений и осуществленных оплат по основным направлениям. Там отмечают, что большинство популярных услуг украинцы получали без посещения госучреждений и без бумажных документов.

Привычка к цифре

Цифровые сервисы постепенно стали повседневной практикой. Украинцы все реже обращаются к офлайн-окошкам и чаще решают административные вопросы в несколько кликов.

Самой масштабной услугой года стала программа Зимняя 1 000 грн, по которой подали 14,3 миллиона заявлений. Помощь от государства оформляли за считанные минуты, без сбора справок и походов в банки.

Также среди лидеров оказалась выписка о месте проживания. В течение года пользователи сформировали 12,8 миллиона таких документов. Ранее эта справка требовала личного обращения и очередей, а теперь доступна в формате PDF прямо в телефоне.

Самые популярные сервисы

Третье место по количеству обращений заняли штрафы за нарушение ПДД. В 2025 году через Дію оплатили 6,2 миллиона штрафов. Сервис позволяет водителям мгновенно провести оплату без поиска реквизитов и ожидания бумажных сообщений.

Отдельное внимание уделили цифровым документам и услугам для бизнеса. Военно-учетный документ оформили 550 тысяч раз. Он имеет такую же юридическую силу, как бумажный, и постоянно доступен в смартфоне. Услугой бронирования работников воспользовались 410 тысяч раз, что стало важным инструментом для предприятий критической инфраструктуры.

Среди бизнес-сервисов также выделяется автоматическая регистрация ФЛП. За год подали 220 тысяч заявлений. Регистрация происходила без выходных и без участия чиновников, а подача заявки занимала около 15 минут на портале Дія.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы уже могут воспользоваться "Национальным кэшбеком" в сетях "Сильпо", "Фора", THRASH!, Fozzy, "Близенько", Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23", "Сими", а также на маркетплейсе MAUDAU. Всего на старте расчет государственными средствами был доступен в более 1160 магазинах по всей Украине.

