Использование доходов от российских активов для защиты от России: Зеленский провел переговоры с представительницей Всемирного банка. Фото и видео

В среду, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде. Главными темами переговоров стали финансовая устойчивость нашего государства, программы поддержки и денежные средства от российских активов.

Видео дня

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, отметив, что совершенно справедливо, что средства РФ должны работать для защиты от ее же агрессии. Детальнее рассказали о встрече в Офисе президента.

Гарант поблагодарил Всемирный банк за всю оказанную Украине поддержку. В частности, за консолидацию финансовой помощи и программы поддержки.

"Всемирный банк, ваша команда помогают нам с самого начала российского вторжения, и мы действительно ценим наши отношения", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на продолжение такого сотрудничества и сейчас, и после окончания войны для восстановления нашей страны.

Он также отметил важность создания Специального трастового фонда (FIF), который поможет странам G7 предоставить Украине дополнительное финансирование, и выразил надежду на скорейшее завершение всех формальных процедур.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит от Всемирного банка новый пакет макрофинансовой помощи на сумму 750 млн долларов. Соответствующий проект 7 ноября принял Совет директоров этой финансовой организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!