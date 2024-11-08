Украина получит сотни миллионов в кредит: кто дал деньги и куда их потратим

Украина получит от Всемирного банка новый пакет макрофинансовой помощи на сумму 750 млн. долларов. Соответствующий проект 7 ноября принял Совет директоров этой финансовой организации.

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Как сообщили в Министерстве финансов, средства предоставит в рамках нового системный проект в Украине "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE). Деньги будут предоставлены в 2024-2027 годах и будут состоять из двух кредитов:

450 млн долларов – из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine) Международного банка реконструкции и развития (МБРР);

300 млн долларов – от Специальной программы восстановления для Украины и Молдовы (SPUR) Кризисного фонда МБРР

Соответствующие международные соглашения с Всемирным банком планируют подписать в ближайшее время, а привлечь предусмотренные средства Украина планирует уже до конца 2024 года. Цель проекта SURGE:

создать необходимую среду и институциональные основы для эффективного и подотчетного внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления.

создать эффективную систему управления публичными инвестициями в условиях послевоенного восстановления и восстановления;

улучшить фискальное управление на местном уровне;

усовершенствовать среднесрочное и программное бюджетирование на местном уровне и администрирование доходов.

Согласно условиям договора, средства в общий фонд госбюджета Украины будут поступать после достижения прописанных в международном договоре показателей – сумма будет зависеть от самих показателей (механизм program-for-results, или "Программа кредитования с привязкой к результатам")

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже поблагодарил руководство Всемирного банка и международных партнеров Украины за поддержку во время развязанной Россией полномасштабной войны.

"Реализация программы поможет укрепить работу государственных институтов в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме. Реформы в рамках проекта направлены на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено", – отметил премьер.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) принял предложение Национального банка Украины и пересмотрел размер комиссий на свои услуги. Это позволит Украине ежегодно экономить 130 млн. долларов из своего бюджета. Таким образом, в течение 6-7 лет наша страна сохранит до 700 млн долларов.

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