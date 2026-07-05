Искусственные ценовые ограничения вновь сдерживают импорт электроэнергии в часы дефицита – Кудрицкий

Летние отключения электроэнергии можно было бы смягчить, если бы Украина полнее использовала импорт из ЕС, однако этому мешают действующие прайс-кепы: административно установленная максимальная цена, выше которой бизнес не может покупать электроэнергию.

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Об этом заявил бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, нынешние отключения пока не являются критическими, однако энергосистема работает в условиях высокой нагрузки.

Основными причинами стали жара, рост потребления из-за кондиционеров, низкие запасы воды для работы ГЭС, ремонтная кампания на АЭС и значительные разрушения тепловой генерации в результате российских атак. Эксперт подчеркнул, что избежать или существенно уменьшить ограничения можно было бы при двух условиях: если бы в системе работали запланированные объемы распределенной генерации и если бы во время вечернего дефицита максимально использовался импорт электроэнергии из Европы.

"Если бы на вечерний пик потребления можно было максимально привлекать импорт из ЕС. Сейчас такая физическая возможность есть, но у нас есть энергетический регулятор НКРЭКП, который ограничивает цену на электроэнергию для бизнеса. И поэтому сейчас, когда цена в Европе кратковременно, но существенно выросла, импорт не используется в полной мере", — сказал Кудрицкий.

Он также подчеркнул, что подобная ситуация уже возникала ранее из-за действия ценовых ограничений.

"Да, снова. Да, это уже было в апреле. И прошлой зимой. И летом 2024 года. И зимой 2022 года", – отметил Кудрицкий.

Напомним, прайс-кепы — это установленная энергетическим регулятором максимальная цена на оптовом рынке электроэнергии для бизнеса. Если цена на электроэнергию в соседних странах ЕС временно превышает этот уровень, коммерческий импорт становится экономически невыгодным, из-за чего украинская энергосистема не может полностью использовать доступный ресурс в часы дефицита.