Инвесторы ожидают от Минэнерго больше внимания к проблемам в зеленой энергетике

Европейская Бизнес Ассоциация призвала главу Министерства энергетики Светлану Гринчук решить долговые проблемы в отрасли и способствовать дальнейшему развитию новых энергетических мощностей в Украине.

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"Энергетический сектор является ключевым для экономической стабильности Украины, ее национальной безопасности и интеграции в единое европейское пространство. Поэтому конструктивный диалог между органами власти и бизнесом имеет критическое значение", – говорят в ЕБА.

Компании-члены обращают внимание Министерства энергетики на необходимости преодоления исторических задолженностей в энергетическом секторе, в частности на балансирующем рынке.

Также инвесторы считают нужным упростить разрешительные процедуры (строительство, экология), продлить действие налоговых стимулов для импорта энергетического оборудования и предоставить их для оборудования ветроэлектростанций.

Вместе с тем, в ЕБА называют необходимым установление прайс-кепов на рынке электроэнергии на уровне с европейскими, а также стимулирование внутреннего рынка гарантий происхождения электроэнергии, а также обеспечение признания этих гарантий странами ЕС.

Вместе с тем, бизнес призывает министерство отсрочить полноценное внедрение CBAM для импорта электроэнергии из Украины до момента фактической интеграции с рынком ЕС (market coupling), чтобы избежать риска потери конкурентоспособности на внешних рынках.

"Указанные предложения являются результатом основательного анализа текущих вызовов, с которыми сталкивается бизнес. Они имеют целью поддержать формирование сбалансированной, прозрачной и инвестиционно привлекательной модели функционирования энергетического сектора в Украине", – подчеркивают в ЕБА.

Ранее сообщалось, задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 23,3 млрд грн. В июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.