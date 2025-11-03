Инвесторы не будут вкладываться в возобновляемую энергетику в Украине без решения проблемы долгов, – Савченко

Системная проблема долгов на рынке электроэнергии и отсутствие гарантированного финансирования производителей из ВИЭ тормозят развитие зеленой энергетики в Украине.

Об этом заявила партнер ЮК Altelaw & Sempra, председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко.

По ее словам, государство должно обеспечить финансовую устойчивость отрасли путем предусмотрения средств на поддержку ВИЭ в тарифной политике НЭК "Укрэнерго".

"Нужно закладывать априори средства на дофинансирование ВИЭ. Были хорошие примеры, когда средства от продажи права межгосударственного пересечения на экспорт электрической энергии, который получает НЭК "Укрэнерго", распределялись частично на оплату перед ВИЭ. Была замечательная практика профицита средств в тарифе на диспетчеризацию и перераспределение этих средств на оплату. Мне кажется, что когда есть возможность, надо эти механизмы опять же применять", – сказала Савченко.

Эксперт отметила, что тариф НЭК "Укрэнерго" должен предусматривать полное покрытие расходов "Гарантированного покупателя" на оплату электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

"Я считаю, что 100% должна быть заложена, полностью предусмотрена оплата тарифа в той части, в которой должна оплачивать его НЭК "Укрэнерго" "Гарантированному покупателю", чтобы он мог рассчитаться с производителями из ВИЭ. Это сверхважно. И эти средства действительно должны распределяться на оплату перед производителями из ВИЭ", – подчеркнула она.

Ранее руководитель энергетических программ "Украинского института будущего", доктор экономических наук Адриан Прокип заявил, что долги на рынке электроэнергии остаются одним из главных факторов, сдерживающих приход инвесторов в украинскую энергетику.