Инвесторам в зеленую энергетику недоплатили почти 25 млрд грн – Минэнерго

Задолженность перед производителями электроэнергии по возобновляемым по состоянию на конец февраля составляет 24,7 млрд грн.

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Об этом в ходе заседания Комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг заявил Юрий Шейко.

"Задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет 24,8 млрд грн. Это на 0,5 млрд грн меньше, чем на начало года", – сказал Шейко.

В то же время он рассказал, что задолженность Укрэнерго перед Гарантированным покупателем за услугу по развитию зеленой энергетики составляет 19,4 млрд грн. При этом это меньше на 2 млрд грн, чем было в начале года.

Также замминистра рассказал, что в ближайшее время следует ожидать уменьшения задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ в результате перенаправления средств Укрэнерго за диспетчерское управление в 2023 и 2024 годах.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что выплата долгов за зеленую электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции