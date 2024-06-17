Импорту 80% электроэнергии может добить конкурентоспособность украинской продукции, – Зинченко

Обязательство импортировать 80% электроэнергии, введенное Кабмином для бизнеса, приведет к росту себестоимости производства в украинской промышленности, и наша продукция окончательно потеряет конкурентоспособность на мировых рынках. Эта проблема, вместе с дефицитом персонала и логистическими затратами, может полностью добить украинскую металлургию.

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Об этом заявил глава Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЭВА, директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Наши предприятия уже получили 40–60% роста стоимости электроэнергии за последний год. Они очень тяжело с этим работали. А сейчас будет еще больше цена, потому что это будут европейские импортные цены. И, как я понимаю, мы будем их покупать на коротком рынке, то есть по самой высокой цене. Поэтому с моей точки зрения это принципиально повлияет на конкурентоспособность украинской продукции. Она станет дороже – как внутри страны, так и снаружи. И мы потеряем конкурентоспособность своего экспорта и увидим еще большее импорта из Китая и Турции на нашем рынке", – пояснил эксперт.

Он напомнил, что логистические расходы украинских предприятий также выросли в 5 раз, к тому же, сейчас большой проблемой является дефицит рабочих рук из-за мобилизации и миграции.

"Фактически при таком даже при меньшем удорожании электроэнергии в 2022 году осенью закрывались европейские предприятия. А это значит, что наши предприятия снова будут работать в минус, как они работали в начале войны и осенью-зимой 2022 года", – говорит Зинченко.

По его словам, сейчас цены на металлургическую продукцию на мировом рынке идут вниз – в то время как логистические затраты продолжают расти, стоимость электроэнергии также растет, а мобилизация не позволяет закрыть вакансии.

"Если сейчас прибавится еще и импорт электроэнергии – ну, в этом случае мы становимся перед вопросом закрытия предприятий, например, ферросплавная отрасль в Украине не работает из-за высоких цен с осени 2023 года. Эти два вопроса, а именно стоимость электроэнергии и недостаток персонала – это то, что может окончательно добить летом украинскую металлургию", – резюмировал Зинченко.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

В свою очередь, в Федерации работодателей Украины заявили, что такие нормы импорта серьезно повредят энергоемким отраслям промышленности и приведут к остановке крупных производств. В таком случае последствиями для экономики станут сокращение налоговых и валютных поступлений и снижение ВВП, что в свою очередь приведет к снижению обороноспособности нашего государства и росту безработицы.