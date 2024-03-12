'Идем хорошими шагами': Зеленский отметил возобновление работы ресурсных отраслей и энергетики

Предприятия ресурсных отраслей и энергетики Украины, несмотря на войну в стране, возобновляют свою работу. Это, в свою очередь, дает необходимые результаты бюджету.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги дня. Он отметил, что сегодня "был важный экономический доклад".

"Идем хорошими шагами. Разные активы, десятилетиями не работавшие на наше государство, сейчас дают необходимые результаты для бюджета. А это дает всем в нашем государстве больше силы", - отметил президент.

Хотя Зеленский не уточнил, в какой сфере начинают работать "не работавшие десятилетиями активы", Минэнергетики заявило, что добыча угля на государственных шахтах Украины растет.

В марте 2022 года объем добычи украинского угля составил 173 тысяч тонн в месяц. Долгое время добыча стабильно уменьшалась. Но уже в конце 2023 удалось восстановить и превысить довоенные показатели, и в январе 2024 объемы достигли более 178 тысяч тонн в месяц. А в феврале они достигли 194 тысяч тонн.

Суточная добыча угля выросла более чем в 1,5 раза. Если в сентябре эта цифра составляла 4,1 тысяч тонн за сутки, то в феврале – 6,7 тысяч тонн, ранее рассказал заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Рост добычи угля на государственных предприятиях позволил увеличить объемы твердого топлива на складах энергетических предприятий.

Также Зеленский отметил, что подписал закон о лоббизме, принятие которого было последним из требований Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. "Это была одна из предпосылок для дальнейшего прогресса в отношениях с Евросоюзом – мы все выполнили. И, как мы и договаривались с президентом Еврокомиссии, сегодня одобрена переговорная рамка для Украины. Мы еще на шаг ближе к Евросоюзу", рассказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Покровской угольной группе, входящей в состав "Метинвеста" Рината Ахметова, ввели в эксплуатацию 11-ю скамью по добыче коксующегося угля в 10-м блоке шахтоуправления "Покровское". Она позволит добыть почти 1 млн тонн угля.

В Украине вторая зима полномасштабной войны прошла без массового отключения электроэнергии. И хотя Россия начала активно обстреливать промышленные районы, атакует энергетику прифронтовых регионов и хаотично бьет по мирным украинским городам, энергосистема находится в удовлетворительном состоянии.

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