Самая сложная, по обещаниям экспертов, зима прошла без блэкаутов: почему так и будут ли расти цены за электричество

В Украине вторая зима полномасштабной войны прошла без массового отключения электроэнергии. И хотя Россия начала активно обстреливать промышленные регионы, атакует энергетику прифронтовых регионов и хаотично бьет по мирным украинским городам, энергосистема находится в удовлетворительном состоянии.

О том, почему не было отключений электроэнергии (а их ожидали почти все украинские эксперты), что будет с тарифом на электричество и к чему следует готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Что происходит в энергосистеме и почему не было отключений?

В преддверии отопительного сезона и в Минэнерго, и в экспертной среде прогнозировали самый сложный отопительный сезон. Однако зима закончилась без массового отключения света. Также положительными оказались статистические данные по остаткам газа, угля. Украине удалось преодолеть отопительный сезон с голубым топливом собственной добычи.

И хотя в "Нафтогазе" об этом заявляют как о достижении, есть нюансы. Главная причина – значительное понижение потребления газа промышленностью. Некоторые крупные потребители (предприятия) – разрушены, другие – сократили объем работы, находятся в оккупации. Также уменьшилось и количество населения, потребляющего украинский газ.

Действительно важным достижением стало бы покрытие потребностей посредством роста добычи, а не физического сокращения количества потребителей. Владимир Кудрицкий, глава "Укрэнерго", во время публичной дискуссии Центра экономического восстановления, на которой также присутствовал и OBOZ.UA, признал: отопительный сезон прошел легче, чем ожидалось. Есть ряд причин.

Развитие украинской ПВО. В отопительный сезон 2022/2023 наибольший урон нанесли энергетике в период за октябрь-декабрь 2022-го. Тогда у Украины не было такого количества систем противовоздушной защиты и возможности отражать атаки россиян. Сейчас ситуация значительно улучшилась.

Смена тактики врага. Если в прошлый отопительный сезон россияне прицельно пытались разрушить всю энергосистему и фактически открыто шли на военные преступления, то сейчас цели для атак были более широкими. Они стали бить прицельнее, но одновременно используют гораздо больше дронов, а не ракет. "Если за весь прошлый сезон они выпустили порядка 400 дронов, то сейчас они такое количество выпускают за месяц или за 3 недели", – говорит Кудрицкий.

Запас оборудования. Оборудование заказывалось еще в прошлый отопительный сезон, а поступило оно уже в период отопительного сезона 2023/2024. "Есть движимый запас оборудования. Многое было заказано и начало с лета приезжать. Мы имеем много новых единиц оборудования. И этот движимый запас можно оперативно использовать", – пояснил Кудрицкий. .

Защита объектов от "шахедов" и ракет. Украина вынуждена была быстро научиться защищать объекты энергетики от атак россиян. Такого опыта нет ни в Израиле, ни в США. Это также помогло обеспечить стабильное течение отопительного сезона.

Однако есть и некоторые риски. Хотя зима только что закончилась, энергетики уже должны готовиться одновременно и к следующему отопительному сезону, и к пиковому потреблению тока летом. "Есть вопрос достаточности генерации в системе. Потребитель не испытал проблем с массированными отключениями. Тем не менее время от времени дефицит генерации был. Во время летней жары, когда многие электростанции будут в плановом ремонте, может возникать ситуация с дефицитом электроэнергии", – прогнозируют в "Укрэнерго".

Светлана Гринчук, заместитель министра энергетики, уверена, что подводить итоги отопительного сезона рано. Впереди еще около полутора месяцев и никто не гарантирует, что не появятся проблемы. "Будет и похолодание, и система еще не находится на том уровне, которого мы хотели бы достичь. Она все еще достаточно чувствительна... Россияне немного изменили тактику, но мы не можем говорить, что они перестали атаковать энергосистему. Каждый день есть повреждения в прифронтовых регионах. Больше враг нацелился на энергетические объекты промышленных регионов", – говорит Гринчук.

Потребление промышленности возросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Теперь РФ пытается нарушить энергоснабжение в промышленных регионах, чтобы остановить возобновление промышленности. Однако научились и энергетики. Скорость обновления удивляет и украинских экспертов, и международных партнеров, говорит Гринчук. На встрече с министрами энергетики разных стран ситуацию в Украине называли поразительной. Россия, которая является одной из самых милитаризованных стран мира, в течение двух лет пыталась уничтожить украинскую энергосистему массовыми ракетными обстрелами, запущены сотни шахедов, однако энергетика продолжает стабильно работать.

А по состоянию на 1 марта 2024 года отопительный сезон проходит фактически без всякого массового отключения электроэнергии. Стабилизационные графики не вводились. "Мы все можем констатировать, что у нас гораздо лучше работает ПВО. Она значительно усилена", – говорит заместитель министра.

Будет ли повышение тарифов и что впереди?

Украине придется менять энергосистему: в условиях постоянной угрозы нужно строить новую генерацию. Должна работать система небольших, распространенных электростанций. Среди последних изменений – отмена моратория на отключение электроэнергии за долги. Причем, как показала практика, больше всего долгов не в прифронтовых регионах.

"Пока действовал мораторий, почему-то потребители подумали, что это разрешение на неуплату счетов за электроэнергию. И генерация, и поставка электроэнергии – это же не бесплатная услуга... Иначе как мы будем решать все еще существующие проблемы", – объясняют в Минэнерго.

В то же время слухи о вероятном повышении цен Минэнерго регулярно опровергает. Еще несколько недель назад министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что действующая цена зафиксирована до апреля. В апреле будут ориентироваться по ситуации, однако никаких планов менять цену по состоянию на данный момент нет. Обычно в преддверии повышения тарифов происходит оживленное обсуждение, чиновники объясняют причины роста тарифов. А проекты изменений вытекают в СМИ еще до официального опубликования.

В Минэнерго считают, что новости о повышении тарифов распространяют в том числе и для дестабилизации ситуации. "Никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", – отметили в ведомстве.

И хотя ситуация в энергосистеме все еще сложная, такой необходимости повышать тариф, как была в прошлом году, уже нет. Кроме того, как показывает практика последних лет, ежегодный рост стоимости электроэнергии не происходит даже в очень сложных обстоятельствах.