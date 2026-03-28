Хищения в угольной отрасли и теневое влияние углубляют кризис энергосектора — народный депутат

Состояние угольной отрасли Украины, в частности резкое сокращение добычи и накопление задолженности по зарплатам шахтерам, создает дополнительные риски для стабильности энергетического сектора.

Об этом заявил народный депутат Михаил Волынец во время обращения к представителям правительства в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что за последние годы отрасль претерпела критическое падение как по количеству шахт, так и по объемам добычи.

"Уважаемые члены правительства, коллеги! У меня вопрос к министру энергетики, но хорошо, что здесь присутствует первый заместитель министра. И хочу напомнить, что в 2013 году в Украине существовало 145 угольных шахт, добывали 83,6 миллиона тонн угля. В прошлом году добыли всего 15 миллионов. Осталось сейчас в Украине 15 угольных шахт, из них 7 в государственной собственности, подчинены Министерству энергетики", – заявил Волынец.

По его словам, ситуация выглядит значительно глубже и опаснее, чем просто сокращение производства. В отрасли сохраняются системные проблемы, связанные с теневым влиянием и хищением ресурсов.

"Но хочу сказать, что практика, которая сложилась на протяжении многих предыдущих лет, институты, смотрящих их влияний и хищения угольных отраслей, влияет на выплату зарплаты шахтеров, то есть задолженность существует", – подчеркнул он.

Волынец подчеркнул, что эти процессы непосредственно влияют на социальную ситуацию в шахтерских регионах, поскольку задержки зарплат остаются хронической проблемой.

"Например, "Львовуголь" 142 миллиона задолженность по заработной плате, 45 миллионов...", – отметил народный депутат.

Он также выразил надежду, что новое руководство энергетического блока правительства сможет изменить ситуацию и прекратить практику теневого влияния на отрасль.

Напомним, по оценкам источников РБК в отрасли, в глубоком кризисе оказалась Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) "Червоноградская": речь идет о непрозрачном контроле, сбоях в работе, рисках для обогащения и поставок угля, долгах по зарплате и угрозе остановки.