Хакерской атаки не было, аварийно отключился свет: в компании объяснили, почему не работали Дія, сервисы "Новой почты" и некоторых банков

Временная остановка работы сервисов нескольких банков, "Новой почты", Дія и т.д. утром 26 апреля связана с аварийным отключением электроэнергии в украинском датацентре De Nova. Никакой хакерской работы не было, при замене элементов бесперебойного питания на 14 минут отключилась электроэнергия, что привело к сбою в работе сервисов. Проблемы были урегулированы в течение трех часов.

Видео дня

Об этом на странице компании De Nova в Facebook заявил гендиректор компании Максим Агеев. "Утром наши технические службы датацентра проводили регламентные работы по обновлению и замене источников бесперебойного питания. Во время выполнения работ вдруг внештатно сработала одна из систем автоматического переключения питания и заблокировала доступ как к аккумуляторным батареям, так и к дизельным генераторам", – пояснил он.

В результате на 14 минут без питания осталось оборудование, которое используют банки, крупные предприятия. Хотя отключение было непродолжительным, на ликвидацию проблем потратили несколько часов.

"Мы не видим каких-либо признаков хакерских атак. Случилась комбинация технических факторов..." – добавил Агеев. Он принес извинения клиентам, а также отметил, что за время работы компании это первый подобный случай.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине 26 апреля на протяжении нескольких часов не работало приложение "Дія". В транспорте по всей стране недоступны бесконтактная оплата (Apple Pay и Google Pay). Проблемы также возникли и в приложении "Новой почты" (ошибка соединения с сетью), однако уже в 10:30 почтовый оператор возобновил полноценную работу.

"Сервисы Новой почты временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика. Акцентируем внимание, что это не хакерская атака. По состоянию на 9:00 проблема устраняется. Мы ожидаем возобновления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлении будем извещать дополнительно", – отметили в пресс-службе. Однако возобновить работу смогли только в 10:30.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!