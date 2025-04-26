Случился масштабный сбой: в Украине не работает "Дія", Apple Pay, Google Pay и сервисы "Новой почты"

В Украине 26 апреля по состоянию на 9.30 утра не работает приложение "ДІя". В транспорте по всей стране недоступна бесконтактная оплата (Apple Pay и Google Pay). Проблемы также возникли и в приложении "Новая почта" (ошибка соединения с сетью).

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"Действительно существуют некоторые сложности. Сейчас наблюдаются сложности с оплатами такси и P2P. Массовые проблемы связаны со сложностями не с нашей стороны, у нас все работает в штатном режиме", - пояснили OBOZ.UA в monobank.

В Дії заявили, что произошли "технические обновления у одного из крупных центров обработки данных"

В "Дії" отметили, что из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений.

"Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы раньше времени выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно возобновляет работу сервисов", – заявили в "Дії".

"Из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Специалисты банка работают над устранением неисправности", – сообщает КГГА.

Также рекомендуют иметь при себе наличные деньги представители коммунального транспорта и других городах. В частности, о невозможности оплаты проеда с помощью терминалов сообщили в Краматорске.

В Новой почте отметили, что работу сервисов возобновят до 10.00. "Сервисы Новой почты временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика. Акцентируем внимание, что это не хакерская атака. По состоянию на 9:00 проблема устраняется. Мы ожидаем возобновления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлении будем извещать дополнительно", – отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, не работает также "Дія". При попытке зайти в приложение появляется сообщение "К сожалению, произошла ошибка".

В то же время, на горячей линии ПриватБанка OBOZ.UA сообщили, что на своей стороне они не фиксируют никаких проблем. "У нас нет сообщений о технических проблемах", – отметили в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте в IT-системе "Укрзалізныці" произошел технический сбой. В результате временно не работали ключевые функции: невозможно приобрести билеты через официальное приложение и сайт, недоступны онлайн-сервисы заказа услуг и не работают справочные сервисы.

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