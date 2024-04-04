Правосудие – один из главных запросов украинского общества. Речь идет не только о наказании тех, кто заслуживает приговора, но и о праве на беспристрастный суд для тех, кто считает себя невиновным. Дело представителя СБУ Артема Шило, обвиняемого в завладении 95 млн грн при закупках "Укрзалізниці", должно стать примером образцового правосудия.

И называть его виноватым рано. Только суд может решить, достаточно ли собранных детективами НАБУ доказательств. При этом уже сейчас опрошенные правозащитники указывают на определенные нарушения и нестыковки по делу. При рассмотрении вопроса о избрании меры пресечения не было предоставлено независимой оценки убытков, а опубликованные доказательства почти полностью построены на записях разговора "тайного агента". Только он называет фамилии, а сам разговор мог иметь совсем другой контекст.

Шило имеет влиятельных врагов

Артем Шило возглавлял Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ (или, как его называют - ГУ "И") и имеет много влиятельных врагов. От украинских олигархов до российского игорного бизнеса – большое количество представителей влиятельного бизнеса имеют личные счета с бывшим представителем СБУ.

Конечно, это не доказывает, что именно "враги" организовали уголовное преследование сотрудника СБУ. Однако следует учитывать, что только беспристрастный суд способен оценить, действительно ли Шило виновен в организации схем. Среди врагов сотрудника СБУ, например, называют газового олигарха Дмитрия Фирташа. Сотрудники Шило установили, что DF Group безвозмездно потребляла природный газ, принадлежавший государству. Ущерб от этого достиг 4,2 млрд грн. В результате 16 чиновников включая самого олигарха получили подозрения, а 20 газораспределительных предприятий возвращены в собственность государства. А это 70% украинского рынка. Все они сейчас находятся в управлении "Нефтегаза".

А по делу газового олигарха Дмитрия Фирташа установили, что его DF Group безвозмездно потребляла природный газ, принадлежавший государству. Ущерб от этого достиг 4,2 млрд грн. В результате: 16 чиновников включая самого олигарха получили подозрения, а 20 газораспределительных предприятий возвращены в собственность государства. А это 70% украинского рынка. Все они сейчас находятся в управлении "Нафтогаза".

Также управление Шило расследовало дело о присвоении нефтепродуктов Сергея Курченко. Следствие установило, что это привело к ущербу государству почти на 1 млрд грн. Сейчас шестерым лицам объявлены подозрения, некоторые из фигурантов находятся под стражей, арестованы объекты, с помощью которых в будущем можно будет компенсировать нанесенный государству ущерб.

Резонансные кейсы и объявления подозрений в государственной измене нардепам ОПЗЖ (в том числе Александру Пономареву), сотрудничавшим с РФ, тоже были реализованы подразделением Шила.

Шило проводил "дерусификацию" экономики. Проще говоря – разыскивал и обосновывал связи с российскими олигархами в стратегических украинских компаниях. А результатом этих дел становилось введение санкций и конфискация имущества и активов в пользу Украины.

В настоящее время Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства самые большие активы российских олигархов на территории Украины. А это больше 23 млрд грн. И сумма точно не финальная, потому что некоторые дела находятся на других процессуальных этапах.

Нестыковки по делу

Мы побеседовали с несколькими адвокатами, указавшими на несколько важных нестыковок в деле. Во время избрания меры пресечения НАБУ не предоставило независимой экспертизы нанесенного ущерба. Да, "убытки" определены самим НАБУ, а оно является заинтересованным органом расследования. В то время как подобные экономические преступления требуют независимой экспертизы – статья 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Часто такие нарушения допускают, если они хотят очень быстро получить решение суда.

Кроме того, в записанных и представленных материалах нет ни переписок, ни общения самого Шила. Зато очевидно, что есть один человек, провоцирующий других на разговоры, называя разные высокие фамилии.

И, судя по всему, этот человек является агентом под прикрытием. Вся линия обвинения строится как раз на разговорах подставного агента. Фамилию называет только он.

Еще одна важная деталь: Шило упрекают, что он подписал письмо СБУ к Укрзалізниці, что компания-участник тендера имеет российский след. Такие письма СБУ рекомендательны. Спецслужба рассылает их, как предупреждение, при малейшем намеке, что россияне могут снова проникнуть в стратегические предприятия. Так что "Укрзалізниця" могла и не реагировать на эту рекомендацию.

Кроме того, суд определил альтернативной мерой пресечения для Шило залог в 30 млн грн. А это значит, что судья не считает озвученные НАБУ цифры обоснованными. Напомним, его обвиняют в том, что в 2022 году Шило из-за подконтрольных служащих "Укрзалізниці" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. Других участников с более дешевыми предложениями вроде бы отклоняли, использовав письмо "Об угрозах государственной безопасности". Адвокаты Шило говорили, что все письма по поводу участников тендера готовили его подчиненные. Также, по словам защитников, Шило имеет положительную служебную характеристику от СБУ, а двое Героев Украины хотят взять его на поруки.

Одно из важнейших условий для вступления Украины в ЕС – соблюдение стандартов верховенства права. Речь идет не только о наказаниях коррупционеров, но и о том, чтобы не допускать выборочного правосудия и использования влияния на силовиков для мести и расправы. В условиях полномасштабной войны и борьбы за сохранение независимости построение справедливого правосудия – необходимое условие для развития страны.