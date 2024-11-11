Государство должно разработать план погашения долгов перед 'зелеными' инвесторами, – Трофимец

Инвесторы в зеленую энергетику ожидают от государства плана мер по погашению долгов, чтобы продолжить реализацию новых проектов в энергетике.

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Об этом написал Александр Трофимец, глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Остаются конкретные вопросы... к государству – когда будет хотя бы драфт плана с перечнем мер и хоть какими-то сроками погашения задолженностей перед ВИЭ", – сказал Трофимец.

По его словам, одним из главных должников перед производителями зеленой энергии государственное Укрэнерго.

"За 2022 год долг компании за услугу по ВИЭ составляет 7,6 млрд грн, за 2023 – 3,7 млрд грн, а также с начала текущего года накоплено еще 17,1 млрд грн", – уточнил эксперт.

Он рассказал, что Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует одобрять тариф на передачу для Укрэнерго в размере 665 гривен за МВт*ч.

"Расчеты перед производителями из ВИЭ могут быть близки к полным, если не будет эксцессов и при условии обеспечения 100% сборов со стороны Укрэнерго. Однако, с другой стороны, Комиссия по этой версии тарифа на передачу заметно порезала статьи расходов самого Укрэнерго", - добавил. Трофимец.

По его мнению, в случае реализации худших сценариев по обстрелам, Укрэнерго потребует огромного объема средств на восстановление.

Он отметил, если нужных финансов у Укрэнерго не будет, то у компании не будет оставаться никаких альтернатив, кроме того, чтобы "подъедать" средства, предусмотренные на оплату услуги по ВИЭ.

"Соответственно, в таком случае долги перед Гарпоком за услугу по ВИЭ в следующем году появятся снова", - подчеркнул эксперт.

Недавно советник премьер-министра Украины член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что компания Укрэнерго в этом году увеличит существующую задолженность за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников минимум на 8 млрд грн.