Главой Минрегиона стал Кулеба из Офиса президента: кто он и что теперь будет с министерством

Депутаты Верховной Рады (ВР) 5 сентября назначили министром развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Алексея Кулебу, также он стал вице-премьером по восстановлению. До этого Кулеба был замглавы Офиса президента (ОП). Вероятно, на новой должности чиновник пробудет недолго, т.к. само министерство в скором времени разделят, что потребует новых кадровых решений.

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За получение Кулебой новой должности проголосовали 240 нардепов. "Назначение Кулебы О.В. на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий Украины прошло... Фактически он будет сразу на трех министерствах", – прокомментировал представитель "Голоса" нардеп Ярослав Железняк.

При этом за Кулебу проголосовало лишь 167 депутатов из "слуги народа". То есть назначение не прошло бы без поддержки других фракций, отметил Железняк. В целом голоса распределились так:

"Слуга народа" – 167 за;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 11;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"Голос" – 1;

"Довіра" – 16;

"Відновлення України" – 14;

"За майбутнє" – 8;

внефракционные – 6.

До Кулебы министерством руководил временный исполняющий обязанности министра Василий Шкураков. Полноценного главы у ведомства не было с мая-2024, когда с этой должности был уволен Александр Кубраков.

Минрегион, Мининфраструктуры, Минвосстановления: что будет с объединенным ведомством

Сейчас Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины – это объединенное ведомство, до 2022 года их было два: Минрегион и Мининфраструктуры. По словам главы фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, министерство снова разделят.

"Он (Кулеба. – Ред.) возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", – сообщал Арахамия.

Планы разделить министерство подтверждала и зампредседателя комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. "Объединением или разъединением министерств будет заниматься Кабинет министров. Будет со временем разъединено Министерство восстановления. То есть регионы и инфраструктура будут отдельно, но не сразу", – сказала она.

По словам Кравчук, на разъединение министерства премьер-министр Денис Шмыгаль попросил два месяца. Именно до этого времени Минвосстановления будет возглавлять Кулеба.

Алексей Кулеба: что известно о чиновнике из ОП

Кулеба был назначен заместителем главы ОП в начале февраля 2023 года. В этой структуре он занимался именно региональной политикой, заменив Кирилла Тимошенко.

До того Кулеба был руководителем Киевской областной военной администрации (ОВА). Президент Владимир Зеленский "снял" его с этой должности в конце января-2023, как раз под назначение в ОП.

Кулеба родился в 1983 году в Киеве, он является выпускником Киевского национального экономического университета, имеет степень магистра международной экономики. Также обучался в аспирантуре Национальной академии государственного управления.

В 2005 году он работал менеджером КП "Киев-медиа" Киевского областного совета и был помощником народного депутата. С декабря 2010 года в течение года преподавал в "Межрегиональной Академии управления персоналом".

Параллельно с этим Кулеба занимался бизнесом. А с мая 2014 по октябрь 2015 года был помощником депутата Киевсовета. С октября 2016 года по август 2017 года Алексей Кулеба работал советником генерального директора столичного КП "Плесо".

Рывок в карьере произошел в ноябре 2019-го, когда Кулеба занял должность директора департамента благоустройства КГГА. А начиная с 2021 года Кулеба был заместителем главы КГГА Виталия Кличко.

Главой Киевской ОВА Кулеба сначала стал в феврале 2022 года, но в середине марта на этой должности его сменил генерал Александр Павлюк. Однако впоследствии, в мае 2022 года, Кулеба снова возглавил Киевскую ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 5 сентября проходит назначение целого ряда новых министров. Среди новых глав ведомств – сразу несколько бывших заместителей главы Офиса президента.

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