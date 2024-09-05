Минвосстановления планируют разделить на два министерства: нардепка Кравчук рассказала подробности

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (Минвосстановления) уже вскоре должны разделить на два отдельных министерства. Одно из них будет заниматься регионами, а другое – инфраструктурой.

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Разделение должно состояться через два месяца. Об этом заместитель председателя комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук сообщила в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Объединением или разъединением министерств будет заниматься Кабинет министров. Будет со временем разъединено Министерство восстановления. То есть регионы и инфраструктура будут отдельно, но не сразу", – сказала она.

На разъединение министерства премьер попросил два месяца. До этого времени Минвосстановления будет возглавлять заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

По словам Кравчук, практически все министры, отставки которых уже проголосованы или будут проголосованы, остаются в команде, но "в каких-то других ипостасях".

Напомним, ранее в Украине было отдельное Министерство инфраструктуры и отдельное Министерство развития громад и территорий. Их объединение состоялось в конце 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 сентября Верховная Рада большинством голосов поддержала отставку Стефанишиной, Камышина, Малюськи и Стрельца. Голосование по увольнению главы Фонда госимущества Виталия Коваля и вице-премьера Верещук провалили. Также было прервано голосование за увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы.

– В тот же день с участием президента Украины Владимира Зеленского прошло заседание парламентской фракции партии "Слуга народа". Как и анонсировалось, главной темой встречи были кадровые ротации во всех ветвях власти.

– Депутаты наработали общую картину кадровых ротаций. Так, вице-премьером и главой Минвосстановления предлагают назначить заместителя председателя ОП Алексея Кулебу.

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