Газовый рынок Украины должен функционировать по рыночным принципам, – Закревский

Газовый рынок Украины должен работать на основе реальных рыночных механизмов с привлечением частных игроков.

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Об этом заявили первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко и заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

По словам Кучеренко, в прошлом году рынок газа в Украине был фактически обезображен из-за действий государственного поставщика.

"По сути, "Нафтогаз" в прошлом году исказил ценовую политику на украинском рынке, в том числе и для частных компаний. И я ожидаю, что в этом году абсолютно рыночная цена будет как для населения, так и для энергетики", – заявил он.

Андрей Закревский согласился с позицией депутата, подчеркнув необходимость перехода к реальным рыночным условиям.

"Я с ним полностью соглашаюсь, что нужно переходить на рынок", – отметил он.

Закревский также обратил внимание на важность привлечения частных игроков, способных участвовать в импорте и хранении газа без использования средств государственного бюджета.

"Сами рыночные условия и рыночные игроки помогут государству. Как тот же ДТЭК, который сейчас импортирует газ из Греции, или другие крупные частные игроки. Они могут помочь тем, что будут наполнять подземные хранилища газа не за счет бюджета, а за счет частных игроков", – подчеркнул эксперт.

Напомним, заместитель главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко во время онлайн дискуссии об украинском газовом секторе отметила, что для сбалансирования рынка природного газа в Украине необходимо возвращаться к рыночной модели.