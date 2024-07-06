'Гарпок' прогнозирует до конца лета запуск аукциона на привлечение инвестиций в зеленую энергетику

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" ожидает, что к концу лета в Украине будет анонсировано проведение зеленого аукциона в поддержку развития возобновляемой энергетики в Украине и увеличения заинтересованности инвесторов в эту отрасль.

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Об этом заявил Артем Некрасов, директор госпредприятия в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Запуск аукционов в поддержку, которых мы ожидаем до конца лета", – сказал Некрасов.

Он отметил, что станции по ВИЭ – это проекты с наименьшей стоимостью строительства и сроками строительства по сравнению с другими видами генерации.

"Многие проекты по солнцу сейчас запускает преимущественно бизнес для своих нужд. По ветровым станциям на разных стадиях у нас несколько десятков проектов в семи регионах страны на разных стадиях", – отметил Некрасов.

По его словам, государство должно создавать условия для того, чтобы готовые к строительству проекты ВИЭ уже начали реализовываться.

"В том числе, нужно решить вопрос проблемы страховок строительства во время войны, упрощения регуляторной базы как на уровне государства, так и местных властей", – сказал Некрасов.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что государство должно запустить зеленые аукционы и установить ежегодную потребность в строительстве станций возобновляемой энергетики, чтобы инвесторы ориентировались на эти показатели и имели основания для привлечения международных инвестиций в эти проекты.

По мнению УВЭА, в текущих условиях Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, Украина может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.