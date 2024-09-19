'Гарпок' через суд требует от 'Энергоатома' уплатить 14,4 млрд грн долга

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" судится с судом к "Энергоатому" о взыскании 14,4 млрд грн долга за ПСО для населения.

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Суд открыл производство по делу № 910/11241/24, соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений, сообщает ExPro Electricity.

"Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Акционерному обществу "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" о взыскании основного долга в сумме 12,4 млрд грн, 3% годовых в сумме 819,3 млн грн и инфляционных потерь в сумме 1,2 млрд грн", – говорится в определении.

Как говорится в материалах суда, истец заявляет, что "Энергоатом" нарушил свои обязанности по договору предоставления услуг по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей в части полной и своевременной оплаты стоимости услуг за февраль 2023 – июнь 2024 года.

В ExPro Electricity подчеркивают, что с июля 2024 г. в "Гарантированном покупке" не публикуют информацию об уровне задолженности за услугу по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей, только фактические данные по объемам проданной ЧУП электроэнергии в разрезе месяцев. По состоянию на 27 июля задолженность производителей за услугу составила 16 млрд грн.

Как сообщалось, по мнению экспертов, правительство должно обеспечить предоставление банковских кредитов Энергоатому, чтобы компания погасила свою многомиллиардную задолженность на энергорынке. Это справится с проблемой круговых долгов и ускорит строительство новых зеленых энергомощностей.