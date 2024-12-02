ФРУ выступила против повышения тарифов на передачу электроэнергии

Федерация работодателей Украины решительно возражает против повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, предложенных Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Такое повышение приведет к потере конкурентоспособности украинской продукции, говорится в официальном заявлении ФРУ.

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"НКРЭКУ одобрила проект тарифа на услугу по передаче электрической энергии на уровне 665,27 грн/МВт·ч, что означает рост на 26%. Федерация работодателей Украины считает такие повышения опасными для экономики страны, ведь увеличение указанных тарифов – дополнительная нагрузка для украинских предприятий, что в условиях войны может привести к катастрофическим последствиям. Так, в случае повышения только одного тарифа – на услуги по передаче электрической энергии – затраты на энергию возрастут более чем на 13 млрд грн, что снизит конкурентоспособность продукции", – говорится в заявлении.

Ситуация осложняется и тем, что в условиях войны многие украинские предприятия несут значительные потери, в частности из-за разрушения инфраструктуры и производственных мощностей. Повышение тарифов приведет к падению производства, что, в свою очередь, негативно скажется на валютных и налоговых поступлениях в условиях дефицита бюджета, подчеркнули в ФРУ.

Между тем некоторые расходы, которые заложены в проекты тарифов НКРЭКУ, чрезмерны и могут быть откорректированы, говорят в Федерации.

"Проект тарифа на диспетчеризацию предусматривает расходы на вспомогательные услуги в размере 11,4 млрд грн, но анализ данных за 2024 показывает, что реальные расходы значительно ниже. Потому эти издержки могут быть существенно снижены. Поэтому мы предлагаем оптимизировать структуру тарифов на 2025 год: установить тариф на услуги по передаче электрической энергии на уровне не выше 530 грн/МВтч, а тариф на диспетчеризацию – на уровне не выше 60 грн/МВтч", – подчеркнули в ФРУ.

Как известно, НКРЭКУ опубликовала проект решения о повышении тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей на +26%. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение – необходимость повысить зарплаты в "Укрэнерго" и произвести выплаты по кредитам. В то же время, энергетические эксперты призвали "Укрэнерго" провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, и оптимизировать расходы вместо повышения тарифов.