ФРУ призвала ввести финподдержку "Укрзалізниці" из бюджета
Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил о необходимости системной государственной поддержки АО "Укрзалізниця".
Он подчеркнул, что нынешняя модель, когда компания покрывает убытки от пассажирских перевозок за счет доходов от грузовых, является нежизнеспособной.
"Оставлять "Укрзалізницю" один на один с этой проблемой опасно. Без возможности инвестировать компания будет вынуждена недофинансировать необходимые капитальные вложения, что приведет к снижению эффективности. А экспортно-ориентированные отрасли постоянно оказываются под риском роста тарифов, которые непосредственно бьют по их конкурентоспособности", – отметил Ильичев.
По его мнению, поддержка "Укрзалізницю" – это не дотация, а вклад в обороноспособность страны, стабильность экспорта, валютные поступления, сохранение рабочих мест и восстановление экономики.
ФРУ предлагает закрепить долгосрочную модель взаимодействия в формате меморандума между правительством и "Укрзалізницею" минимум на три года. Это позволит сбалансировать доходы и расходы в пассажирском сегменте, снизить финансовые риски, планировать инвестиции, заключать стабильные контракты с партнерами и своевременно восстанавливать критическую инфраструктуру.
"Стабильность транспортной логистики – это вопрос обороноспособности и экономики", – подчеркнул Ильичев.
Ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала правительство предусмотреть в госбюджете компенсации для "Укрзалізниці", а также отменить земельный налог для компании – его отменили во всех развитых странах мира.