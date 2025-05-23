ФРУ призвала правительство срочно провести переговоры с ЕС по отсрочке экологической пошлины CBAM

Федерация работодателей Украины (ФРУ) подчеркнула необходимость проведения переговоров с ЕС и обеспечения использования положения о форс-мажоре в части применения регулирования СВАМ к украинскому бизнесу.

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Об этом шла речь на совещании под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля по дерегуляции и устранению административных препятствий.

ФРУ озвучило вопрос СВАМ в перечне факторов, которые мешают нормальной работе отечественного бизнеса, и с точки зрения членов федерации требуют скорейшего решения на уровне государства или на межгосударственном уровне.

Согласно исследованию ФРУ о влиянии CBAM на экономику Украины, введение европейского углеродного налога приведет к уменьшению украинского экспорта продукции, подпадающей под действие механизма, на $1,8 млрд уже в 2026 году. По мере роста стоимости выбросов углерода в Евросоюзе ограничительный эффект CBAM для отечественного экспорта достигнет $2,3 млрд в 2030-м и $2,4 млрд в 2034 году. Таким образом, сразу после введения платы за углерод на границе украинский экспорт CBAM-продукции в ЕС уменьшится на 50,6%.

Напомним, введение в ЕС механизма трансграничного углеродного углеродного корректировки может повлечь необратимые последствия для экономики, экспорта и занятости населения в Украине. Такое предостережение высказала Людмила Цыганок, основательница ESG Liga, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды (PAEW) и гендиректор "Офиса устойчивых решений". Поэтому правительство должно немедленно обратиться в Евросоюз об отсрочке CBAM для украинских производителей.

Ранее с такими призывами к власти обратились ассоциация производителей цемента Украины "Укрцемент", а также Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины и ведущие участники рынка недропользования.