'Форум устной истории Украины': вызовы и болевые точки в документировании опытов войны

В Киеве прошел первый "Форум устной истории Украины". Участники одной из его панельных дискуссий "Устная история: задачи, роли, проблематики" говорили о том, как избежать выгорания интервьюера и ретравматизации человека, который доверяет ему свою историю, о подготовке к интервью и этике использования полученных свидетельств, об ответственности перед собеседником и собой, об "узких местах" и болевых точках во время документации опытов войны и роли украинского опыта для мировых практик документирования.

Мероприятие инициировал Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association, КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Жанин ди Джованни, военная корреспондентка, писательница, соучредительница и исполнительная директор The Reckoning Project — рассказывала о том, как интервьюерам, работающим с чужой болью, не ретравматизировать собеседника и избегать собственной травматизации.

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"Иногда нужно несколько раз пробовать брать интервью, пока человек не почувствует себя в безопасности. Никогда не пытайтесь брать интервью в месте, где совершена атака — человека нужно отвести в безопасное место. Необходимо привлекать психологов или социальных работников при работе с детьми. Берегите себя и заботьтесь о себе физически и эмоционально".

Наталья Емченко — директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова — говорила о важности подготовки к интервью, ответственности перед доверившим свою историю человеком и супервидении самого интервьюера. Речь шла и о вызовах сбора показаний.

"Огромный вызов — конфликт между методологической корректностью, этичностью, скоростью и количеством. Баланс можно найти в сотрудничестве академиков и практиков, методологов и работающих в поле. Второе — это проблема возможности. Многие инициативы возникли на кураже, и теперь большой вызов есть в том, чтобы не потерять уже сделанное, не потерять ту потенцию, которая есть.

Ирина Лопатина – представительница The Reckoning Project – рассказала о собственном опыте травматизации во время сбора большого количества историй о войне с первых уст.

"Нас всегда учили: никогда не представляйте кадры того, что вы услышали. Нельзя позволять себе прокручивать эти картинки в голове. Я позволила — и несколько недель у меня были флешбеки. Как помешать этому? Учитывать себя. Надо быть очень внимательным к себе, к эмоциям, быть честным с собой и остановиться".

Катя Тейлор - куратор, культурный менеджер, основательница ОО "Порт Культуры" - подчеркнула важность искусства в переживаниях опытов войны.

"Мы все сейчас в перманентном состоянии выгорания. Искусство в этом очень вспомогательное. Арттерапия - это отдельная большая практика, которая включает и телесные практики, и работу в коммьюнити, чтобы человек мог почувствовать себя если не лучше, то по-другому. Такие практики должны быть интегрированы в нашу жизнь на постоянной основе.

Андрей Дубчак – военный корреспондент, основатель Donbas Frontliner – говорил о том, почему считает фотографию наиболее универсальным языком передачи информации во время войны.

"В современном мире у человека очень короткий промежуток времени на потребление информации. Поэтому короткие формы, фотографии, на которых все понятно эмоционально, — это передача реального опыта, одна из важных частей передачи информации об Украине. Когда человек смотрит на фотографию и верит в нее , она сравнивает собственные опыты с видящим и делает выводы".

В завершение дискуссии модератор Юлия Манукян — журналистка, редактор, исследователь, соучредитель ГО Urban Republic — процитировала одну из спикерок Форума, Александру Матвийчук из Центра гражданских свобод:

"Мы с вами фиксируем не нарушение Женевской или Гаагской конвенции, мы фиксируем человеческую боль".

Проведение Форума является инициативой Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, документирующего свидетельства гражданских о войне от первого лица и собравшего уже более 85 тысяч свидетельств. Следите за новостями о состоявшемся мероприятии на сайте Музея.