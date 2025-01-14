Фирма отца главы Львовской ОГА выкупила месторождение газа у конкурента

Известный львовский бизнесмен Зиновий Козицкий (отец главы Львовской ОГА Максима Козицкого) и гражданин Чехии Карел Комарек установили полный контроль над Тиновским газоконденсатным месторождением во Львовской области.

Видео дня

Этому предшествовал судебный спор за право пользоваться месторождением между ООО "Горизонты" Козицкого и Комарека и ООО "Нефтегазремстрой-1" предпринимателя Ростислава Околита.

Об этом пишет отраслевое издание Nadra.info со ссылкой на данные аналитической системы YouControl.

Спор возник из-за того, что Государственная служба геологии и недр Украины выдала этим компаниям два спецразрешения на пользование тем же Тиновским месторождением, но на разной глубине.

Первое спецразрешение в 2021 году получило ООО "Нефтегазремстрой-1" с ограничением по глубине использования недр в интервале 400-650 м.

Вскоре другое спецразрешение Госгеонедра было продано на аукционе ООО "Горизонты", но в пределах интервалов глубин от дневной поверхности до 400 м и от 650 м.

"Нефтегазремстрой-1" обжаловало ограничения на использование месторождения в суде, и в 2024 году суд их отменил. После этого компания пыталась отменить продажу спецразрешения ООО "Горизонты", и в августе-сентябре 2024 года добыча газа компанией Козицкого-Комарека была запрещена. В свою очередь, ООО "Горизонты" просило суд признать недействительным спецразрешение ООО "Нефтегазремстрой-1".

Однако после разблокирования добычи "Горизонтов" и непродолжительных судебных баталий стороны пришли к определенному взаимопониманию, отмечает издание.

Так, в начале ноября прошлого года фирма Ростислава Околита передала свое спецразрешение вновь ООО "Тиновское", а в конце ноября эту компанию через ряд посредников выкупило ООО "Горизонты" Козицкого-Комарека.

А в декабре 2024 года Зиновия Козицкого и Карела Комарека зарегистрировали как конечных бенефициарных владельцев ООО "Тиновское".

Таким образом, по состоянию на январь 2025 года они контролируют оба спецразрешения на пользование Тиновским газоконденсатным месторождением.

Следовательно, ООО "Горизонты" отказалось от своего иска против ООО "Нефтегазремстрой-1". А ООО "Нефтегазремстрой-1" отозвало свой иск по спецразрешению ООО "Горизонты", последнее дело Хозяйственный суд Киева закрыл 31 января 2024 года.

Как сообщалось, в ноябре АМКУ разрешил компании владельца сети АЗС "ОККО" Виталия Антонова купить контрольную долю у ООО "Быстрицкое Инвест" Зиновия Козицкого, имеющего спецразрешение на добычу нефти и газа во Львовской области.

Группа "Западнедрасервис" Зиновия Козицкого является одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, работает преимущественно на западе страны.

По оценкам издания ExPro, в 2023 году "Западнедрасервис" добыла около 265 млн кубометров природного газа.

В состав группы входят 8 компаний, производящих добычу природного газа во Львовской и Ивано-Франковской областях, в том числе ООО "Велл Ко", добывающее газ на Угневской площади в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Также Зиновий Козицкий имеет совместное предприятие с чешским MND – ООО "Горизонты".