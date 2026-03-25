Финансовый дисбаланс балансирующего рынка подрывает развитие маневровой генерации и накопителей – медиа

Долги на балансирующем рынке электроэнергии приобрели системный характер и продолжают давить на ключевые сегменты энергосистемы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По данным издания, по состоянию на конец февраля 2026 года задолженность участников рынка перед НЭК "Укрэнерго" достигла рекордных показателей.

"Задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" в конце февраля 2026 года достигла рекордных 45,19 млрд грн", – отмечается в материале.

В то же время растет и встречный долг оператора системы передачи перед участниками рынка, который уже превысил 26,6 млрд грн. Такой финансовый дисбаланс, подчеркивают аналитики, непосредственно влияет на развитие критически важных для системы технологий.

"Такой финансовый дисбаланс напрямую бьет по сегментам, которые особенно нужны системе в условиях войны, – маневровой генерации и системах накопления энергии", – говорится в материале.

В результате хронические неплатежи снижают интерес инвесторов к новым проектам, несмотря на то, что именно эти мощности являются ключевыми для покрытия пиковых нагрузок и обеспечения устойчивости энергосистемы в условиях войны.

Напомним, встречный долг оператора системы передачи перед участниками балансирующего рынка по состоянию на конец 2025 года вырос до 22,93 млрд грн, а в конце февраля 2026 года достиг 26,62 млрд грн. Менее чем за полтора года долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка вырос примерно на 8 млрд грн.