Финансовые проблемы "Укрзалізниці" нельзя постоянно перекладывать с государства на бизнес, – Криворучко

"Укрзалізниця" не сможет эффективно работать без открытого диалога с бизнесом, а финансовые проблемы компании не должны решаться исключительно за счет грузоотправителей. Такое мнение высказал председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко, комментируя инициативу "Укрзалізниці" по повышению тарифа на грузовые перевозки на 30%.

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По его словам, "Укрзалізниця" является ключевой инфраструктурой для украинской экономики, ведь от её работы напрямую зависят промышленность, аграрный сектор и строительная отрасль. Именно поэтому компания и государство должны учитывать, какое влияние повышение тарифов окажет на экономику.

"Без диалога с клиентами категорически невозможно построить адекватное взаимодействие в сложной системе грузовых перевозок", – подчеркнул Криворучко.

Он подчеркнул: нынешняя модель взаимодействия между государственным перевозчиком и бизнесом является несбалансированной. Из-за недостаточной эффективности работы компании, возможных коррупционных рисков и отсутствия надлежащей государственной поддержки "Укрзалізниця" регулярно перекладывает свои финансовые проблемы на клиентов, у которых зачастую нет альтернативы железнодорожным перевозкам.

Криворучко обратил внимание на то, что в большинстве европейских стран, в частности в Германии, Австрии, Франции и Италии, развитие железнодорожной инфраструктуры поддерживается государством, тогда как в Украине основным источником финансирования "Укрзалізниці" традиционно остаются грузоотправители.

По словам эксперта, такая модель не способствует развитию партнерских отношений между перевозчиком и бизнесом. "Диалог необходим. Более того, он необходим уже давно", – подчеркнул он.

Ранее аграрный бизнес также призвал премьер-министра Юлию Свириденко и министра развития Алексея Кулебу не допустить повышения грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30%: представители ассоциаций заявили, что такое повышение является экономически необоснованным, противоречит принципам евроинтеграции и лишь усугубит кризис в экономике.