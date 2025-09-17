Курорт будущего: GORO Mountain Resort в Карпатах претендует на 3 млн туристов ежегодно

12 сентября СЕО GORO Development Владимир Гаразд принял участие в "Форуме промышленников" Forbes Ukraine, где представил стратегические цели всесезонного курорта GORO Mountain Resort. В разговоре с основателем и главным редактором издания Владимиром Федориным он сосредоточился на том, что стоит за цифрами и инвестициями в проект.

"Курорт отличается от обычного отеля в городе. Гость видит только то, что на поверхности. А под ней – склады, построенная логистика, заблаговременно завезенные товары, без которых невозможен качественный сервис. Это многоуровневая подготовка, которой не видно, но которая формирует постоянный спрос на товары и услуги украинских производителей. Это настоящая крепость в горах", – отметил Владимир Гаразд.

По его словам, $1,5 млрд инвестиций в развитие курорта станут мощным стимулом для экономики Украины. Компания планирует максимально закупать строительные материалы, мебель, белье и продукты питания у украинских производителей.

После запуска курорта ожидается ежегодный поток в 500 тысяч гостей, с выходом на 1 млн туристов через несколько лет. Долгосрочная цель – привлекать 3 млн посетителей ежегодно. Первая очередь курорта будет рассчитана на 5 тысяч гостей в день, что создаст ощутимый спрос на украинскую продукцию.

Ключевым конкурентным преимуществом GORO Mountain Resort станет централизованное управление: единый инвестор, девелопер и оператор. Это обеспечит целостность и эффективность управления, в отличие от многих европейских курортов, где исторически существует много разных собственников. Системный подход также будет гарантировать комфорт – расстояние до любой точки курорта не будет превышать 150 шагов. Стратегия предусматривает конкуренцию на европейском уровне с курортами Австрии, Чехии, Швейцарии.

Бизнес-модель курорта также предусматривает привлечение частных инвесторов, для которых инвестиции в гостиничные номера являются эффективным инструментом диверсификации активов. Управляющая компания берет на себя все операционные процессы, обеспечивая инвесторам полный комфорт, возможность передачи актива по наследству и долгосрочное участие в развитии проекта. Ликвидность поддерживается ограниченным предложением – всего 1200 апартаментов, что создает эффект лимитированности и сохраняет высокую стоимость инвестиций.

ОККО Group начала строительство масштабного рекреационного проекта GORO Mountain Resort в октябре 2024 года. В рамках первой очереди площадью 127 га будет построено 9 отелей на 1100 номеров. Кроме пяти гостиничных комплексов, здесь предусмотрены 10 лыжных трасс длиной 13 км с 50 га заснежения, гондольная канатная дорога на 2,8 км и два кресельных подъемника длиной 1,5 км. Она обеспечит возможность катания 10 тыс. лыжников одновременно.

Реализацией гостиничной недвижимости курорта и привлечением инвестиций занимается инвестиционно-девелоперская компания GORO Development, основанная в 2021 году. Она отвечает за разработку архитектурных концепций, строительство, функциональное и рекреационное наполнение, а также привлечение инвестиций в гостиничный бизнес. В основу своей философии компания заложила принципы органического девелопмента горных территорий: низкая плотность застройки, гармоничное сочетание архитектуры с природной средой, учет ландшафта и использование натуральных материалов. Архитектура должна лишь органично дополнять природное пространство, а не изменять его, а природа всегда должна оставаться главным действующим лицом.