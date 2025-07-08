Злочевский с шиком выдал дочку замуж в Италии: арендовали целый замок, а женихом оказался выходец из скандальной семьи

Экс-министр экологии времен Виктора Януковича, бывший нардеп от "Партии регионов" Николай Злочевский, который пытался дать рекордную в истории Украины взятку 6 млн долл., с размахом выдал замуж свою младшую дочь Анну. Шикарная свадьба состоялась в Тоскане (Италия), где для празднества арендовали средневековый замок, а гостям организовали чартерные перелеты.

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Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач. По его словам, женихом дочери Злочевского стал Антон Фисталь – член семьи известного украинского монополиста в сфере медицинских закупок.

"Дедушка Антона Эмиль Фисталь остался в Донецке после оккупации, лечит российских оккупантов и голосовал на российском псевдореферендуме. Отец Антона умер, а дядя Герман Фисталь за несколько дней до свадьбы был задержан НАБУ и САП, поэтому не смог попасть на празднование. Правоохранители разоблачили схему масштабных хищений бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд онкобольных пациентов", – напоминает расследователь.

"Семьи Злочевского и Фисталей не живут в Украине", – указывает журналист. Сам Антон, по информации источников, проживает на Кипре. Как и семья Злочевского.

"Дворцовая" свадьба в Италии: что известно

Празднование состоялось в месте, что в часе езды от Флоренции. Расследователь отмечает, что локацию удалось найти благодаря социальным сетям гостей. "Среди гостей – много людей, тем или иным образом связанных с Россией", – отметил Ткач.

Свадьба продолжалась три дня. Церемония состоялась во второй день. Праздник организовали в замке Castelfalfi, построенном в X веке. У его подножия расположен элитный курорт.

Стоимость суток в местном отеле стартует от 75 тыс. грн. По данным профильных агентств, стоимость свадьбы с арендой замка, кейтерингом и другими услугами может составлять около 1 млн евро.

Вокруг территории, где происходило празднование, постоянно находились автомобили секьюрити. Журналисты смогли ненадолго попасть внутрь под видом туристов. Во время свадьбы, по словам журналистов, улица, которая ведет к замку, полностью опустела. Присутствовала только охрана.

Согласно информации источников из окружения Злочевского, на свадьбу прибыло около 150 гостей. На свадьбе лично присутствовал и Николай Злочевский с братом Владиславом и его супругой (она и опубликовала соответствующие фото в соцсетях, потом удалив посты).

На парковке также обнаружилось авто с украинскими номерными знаками. Это машина старшей дочери Злочевского Карины.

Также среди гостей был замечен Христос Силициотис – супруг бывшего директора главной газодобывающей компании Злочевского. Он является руководителем миграционного отдела в двух кипрских компаниях – Proteas Services и Andreas Sofocleous. Первая из них, а также руководство второй в октябре-2024 попали под санкции СНБО. По информации источников, компании подозреваются в выводе средств из Украины и содействии в уклонении от уплаты налогов.

Его уже утром после первого дня праздника видели в лобби отеля с супругой – Кристиной Софоклеус. Она – дочь основателя Andreas Sofocleous, ее отец также находится под санкциями в Украине.

Бизнес Злочевского уже записан на дочерей

В многочисленных журналистских расследованиях неоднократно отмечалось, что в то время, когда Злочевский руководил экологическим министерством, связанные с ним компании получали разрешения на пользование недрами. "Сейчас почти весь газовый бизнес Николая Злочевского – а это около 20 компаний – зарегистрирован на дочерей Карину и Анну, а также на кипрские оффшоры", – отмечает Ткач.

По информации его источников в бизнес-кругах, Злочевский является одним из крупнейших частных добытчиков украинского газа в стране. Также в течение полномасштабного вторжения России компании семьи Злочевского якобы активно скупают столичную коммерческую недвижимость.

Напомним, Злочевский – экс-нардеп от "Партии регионов", был также министром охраны окружающей среды при Януковиче. Также Злочевский успел поработать замом секретаря СНБО. После побега Януковича стал собственником одного из крупнейших газодобывающих бизнесов в Украине – Bursima Group.

В Украине Злочевский фигурировал в нескольких уголовных делах, в т. ч. в статусе подозреваемого. В 2020 году в деле олигарха времен Януковича Сергея Курченко и произошла скандальная история. От имени Злоческого правоохранителям предложили рекордную в истории Украины взятку в 6 млн долл. – за закрытие уголовного дела.

Тогда Злочевского обьявили в розыск и заочно арестовали. А через три года, в октябре-2023, дело завершилось признанием вины, соглашением со следствием и уплатой Злочевским штрафа.

Интересно, что в тот же период журналисты обнаружили яхту Злочевского "Карианна" (названа в честь дочерей) на Лазурном побережье. На борту находилась как раз старшая дочь экс-министра Карина.

Анну же в последнее время неоднократно замечали на девичниках в Дубае, соответствующие фото она размещала и в своих соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК выплатило вознаграждение разоблачителю коррупции – в сумме 13,3 млн грн. Имя обличителя не раскрывается, однако известно, что он "сдал" попытку откупить Злочевского от уголовной ответственности.

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