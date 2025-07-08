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Злочевский с шиком выдал дочку замуж в Италии: арендовали целый замок, а женихом оказался выходец из скандальной семьи

Глеб Иванов
Личные финансы
5 минут
9,2 т.
Фото Злочевского, его дочери Анны и замка Castelfalfi

Экс-министр экологии времен Виктора Януковича, бывший нардеп от "Партии регионов" Николай Злочевский, который пытался дать рекордную в истории Украины взятку 6 млн долл., с размахом выдал замуж свою младшую дочь Анну. Шикарная свадьба состоялась в Тоскане (Италия), где для празднества арендовали средневековый замок, а гостям организовали чартерные перелеты.

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Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач. По его словам, женихом дочери Злочевского стал Антон Фисталь – член семьи известного украинского монополиста в сфере медицинских закупок.

"Дедушка Антона Эмиль Фисталь остался в Донецке после оккупации, лечит российских оккупантов и голосовал на российском псевдореферендуме. Отец Антона умер, а дядя Герман Фисталь за несколько дней до свадьбы был задержан НАБУ и САП, поэтому не смог попасть на празднование. Правоохранители разоблачили схему масштабных хищений бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд онкобольных пациентов", – напоминает расследователь.

Эмиль Фисталь в Донецке после оккупации

"Семьи Злочевского и Фисталей не живут в Украине", – указывает журналист. Сам Антон, по информации источников, проживает на Кипре. Как и семья Злочевского.

"Дворцовая" свадьба в Италии: что известно

Празднование состоялось в месте, что в часе езды от Флоренции. Расследователь отмечает, что локацию удалось найти благодаря социальным сетям гостей. "Среди гостей – много людей, тем или иным образом связанных с Россией", – отметил Ткач.

Свадьба продолжалась три дня. Церемония состоялась во второй день. Праздник организовали в замке Castelfalfi, построенном в X веке. У его подножия расположен элитный курорт.

Замок Castelfalfi, где прошла свадьба

Стоимость суток в местном отеле стартует от 75 тыс. грн. По данным профильных агентств, стоимость свадьбы с арендой замка, кейтерингом и другими услугами может составлять около 1 млн евро.

Замок Castelfalfi, где прошла свадьба.

Вокруг территории, где происходило празднование, постоянно находились автомобили секьюрити. Журналисты смогли ненадолго попасть внутрь под видом туристов. Во время свадьбы, по словам журналистов, улица, которая ведет к замку, полностью опустела. Присутствовала только охрана.

Согласно информации источников из окружения Злочевского, на свадьбу прибыло около 150 гостей. На свадьбе лично присутствовал и Николай Злочевский с братом Владиславом и его супругой (она и опубликовала соответствующие фото в соцсетях, потом удалив посты).

Злочевский на свадьбе дочери Анны
Злочевский в лобби

На парковке также обнаружилось авто с украинскими номерными знаками. Это машина старшей дочери Злочевского Карины.

Авто дочери Злочевского Карины на парковке.

Также среди гостей был замечен Христос Силициотис – супруг бывшего директора главной газодобывающей компании Злочевского. Он является руководителем миграционного отдела в двух кипрских компаниях – Proteas Services и Andreas Sofocleous. Первая из них, а также руководство второй в октябре-2024 попали под санкции СНБО. По информации источников, компании подозреваются в выводе средств из Украины и содействии в уклонении от уплаты налогов.

Его уже утром после первого дня праздника видели в лобби отеля с супругой – Кристиной Софоклеус. Она – дочь основателя Andreas Sofocleous, ее отец также находится под санкциями в Украине.

Бизнес Злочевского уже записан на дочерей

В многочисленных журналистских расследованиях неоднократно отмечалось, что в то время, когда Злочевский руководил экологическим министерством, связанные с ним компании получали разрешения на пользование недрами. "Сейчас почти весь газовый бизнес Николая Злочевского – а это около 20 компаний – зарегистрирован на дочерей Карину и Анну, а также на кипрские оффшоры", – отмечает Ткач.

По информации его источников в бизнес-кругах, Злочевский является одним из крупнейших частных добытчиков украинского газа в стране. Также в течение полномасштабного вторжения России компании семьи Злочевского якобы активно скупают столичную коммерческую недвижимость.

Напомним, Злочевский – экс-нардеп от "Партии регионов", был также министром охраны окружающей среды при Януковиче. Также Злочевский успел поработать замом секретаря СНБО. После побега Януковича стал собственником одного из крупнейших газодобывающих бизнесов в Украине – Bursima Group.

В Украине Злочевский фигурировал в нескольких уголовных делах, в т. ч. в статусе подозреваемого. В 2020 году в деле олигарха времен Януковича Сергея Курченко и произошла скандальная история. От имени Злоческого правоохранителям предложили рекордную в истории Украины взятку в 6 млн долл. – за закрытие уголовного дела.

Взятка в 6 млн долл. наличными

Тогда Злочевского обьявили в розыск и заочно арестовали. А через три года, в октябре-2023, дело завершилось признанием вины, соглашением со следствием и уплатой Злочевским штрафа.

Интересно, что в тот же период журналисты обнаружили яхту Злочевского "Карианна" (названа в честь дочерей) на Лазурном побережье. На борту находилась как раз старшая дочь экс-министра Карина.

Дочь Злочевского Карина на борту яхты

Анну же в последнее время неоднократно замечали на девичниках в Дубае, соответствующие фото она размещала и в своих соцсетях.

Дочь Злочевского Анна в Дубае

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК выплатило вознаграждение разоблачителю коррупции – в сумме 13,3 млн грн. Имя обличителя не раскрывается, однако известно, что он "сдал" попытку откупить Злочевского от уголовной ответственности.

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