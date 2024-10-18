В Украине второй раз в истории заплатили обличителю коррупции: он получил миллионы за помощь с делом экс-министра Злочевского

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) во второй раз выплатило вознаграждение разоблачителю коррупции – в сумме 13,3 млн грн. Имя обличителя не раскрывается, однако известно, что он "сдал" попытку откупить экс-министра экологии Николя Злочевского от уголовной ответственности.

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Об этом сообщили в НАПК. Отмечается, что средства для вознаграждения были перечислены со счета ведомства 18 октября.

Дело, в рамках которого осуществлена выплата, касалось попытки подкупа антикоррупционных органов. Так, руководителям Национально антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предлагали взятку в размере $6 млн (около 2,5 млрд грн по нынешнему курсу).

За такую сумму от НАБУ и САП пытались добиться закрытия уголовного производства, подозреваемым в котором был бывший министр экологии. Вероятно, речь идет о деле министра экологии времен Виктора Януковича Николае Злочевском, т.к. сумма взятки и обстоятельства дела совпадают.

В октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил последнее по делу соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника налоговой службы в Киеве. Одновременно с этим суд одобрил выплату вознаграждения обличителю.

ВАКС постановил, что обличитель "активно способствовал раскрытию коррупционного преступления", сообщил о нем не в рамках соглашения и не является его соучастником. Таким образом, суд и обязал органы Государственного казначейства выплатить вознаграждение в сумме почти 13,3 млн грн.

"В этом резонансном деле институт обличения в синергии с эффективной работой антикоррупционных органов продемонстрировал свою действенность на уровне топ-коррупции. На сегодняшний день мы имеем решение ВАКС с вынесенными приговорами по всем субъектам производства, а обличитель по делу получил гарантированное законом вознаграждение. Показательно также то, что суд применил по делу спецконфискацию. Неправомерная выгода в $6 млн была одной из рекордных. Всю сумму по решению ВАКС еще в 2022 году передали на нужды ВСУ", – отметил председатель НАПК Виктор Павлущик.

Ранее сообщалось, что Злочевский за $6 млн пытался закрыть уголовные дела, в которых замешена его компания Burisma и Реал Банк. Финансовое учреждение получило у НБУ стабилизационный кредит в залог нефтебазы. Кредит не вернули (его размер составил 800 млн грн). Однако когда попытались взыскать залоговое имущество, оказалось, что его приобрели по цене ниже 3 млн грн.

Закрыть это дело Злочевскому не удалось. Он планировал коррумпировать НАБУ и САП и заплатить тому, кто примет решение о закрытии расследования, $5 млн. Еще $1 млн должны были потратить на услуги посредников.

Напомним, первое в истории Украины вознаграждение обличителю коррупции было выплачено в начале октября. Тогда 1,68 млн грн получил действующий военнослужащий, экс-директор департамента внутреннего аудита Министерства обороны Андрей Бойко, который разоблачил экс-главу управления Минобороны.

Возможность вознаграждения обличителям коррупции была введена еще в 2019 году. Суды за это время приняли два положительных решения о выплатах, но из-за отсутствия урегулированных процедур выплаты реальное исполнение судебных решений долгое время было невозможно, отмечают в НАПК. Теперь выплаты стали возможны благодаря изменению порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете на реализацию антикоррупционных стратегий.

К слову, Украина не является единственной страной с выплатами вознаграждений обличителям коррупции. Такая практика существует в США, Литве, Черногории, Южной Корее, однако различаются законодательные требования по реализации такого права.

"В поощрении обличителей Украина идет по пути, который доказал свою эффективность в других странах. Так, например, закон о клевете в США фиксирует, что обличители могут получить вознаграждение в размере 15–25% от любых изъятых средств и штрафов", – отметили в НАПК.

Чтобы иметь статус обличителя, лицо должно удовлетворять ряду критериев. В частности, существуют такие требования (соответствовать нужно всем сразу):

осуществить сообщение должно физическое лицо (гражданин Украины, иностранец, лицо без гражданства), у которого есть убеждение, что информация достоверна;

информация должна содержать фактические данные, подтверждающие возможное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, эти данные должны подлежать проверке;

информация о коррупции стала известна лицу в связи с его трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением службы или обучением или участием в предусмотренных законодательством процедурах, обязательных для начала деятельности, прохождения службы или обучения.

Как сообщал OBOZ.UA, НАПК чуть больше года назад, 6 сентября 2023-го, запустило Единый портал сообщений разоблачителей, через который украинцы могут сообщать о коррупции в стране. С тех пор в него поступило более 3,8 тысячи сообщений.

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